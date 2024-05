Juzgan a un correntino por intento de femicidio

Manuel Rivero (59) oriundo de la localidad de Villa Olivari comenzó a ser juzgado por atacar a balazos a su ex mujer en diciembre del 2016.

Manuel Rivero se presentó ante el tribunal y reconoció los hechos, solicitando una“sentencia justa”. En sus palabras dijo “reconozco que soy culpable. Pido una sentencia justa y ejemplar. Me equivoqué como cualquier persona y todos podemos recibir una oportunidad. El fracaso de mi pasado me sirve para poder conducirme rectamente en el futuro”.

Además, agregó que “debo ser juzgado por el delito que cometí y necesito una oportunidad”. Rivero se negó a responder preguntas del fiscal y del querellante, informó Misiones Online.

Por su parte, Elisa De Souza, la ex pareja y víctima, relató con lágrimas en los ojos cómo fue atacada por Rivero aquella mañana. Manifestó tener miedo y contó que el acusado le había insistido previamente para que él se fuera con los hijos a Ituzaingó. “Accedí porque él me insistió, él era el padre y entonces dije que sí”, expresó.

El día del ataque, De Souza se levantó temprano para preparar a los niños y llevarlos a la Terminal de Ómnibus, desde donde partirían a Ituzaingó. “Le dejé a mis hijos en la parada y él (Rivero) lo iba a esperar en la terminal”, narró. Al regresar a su domicilio, mientras tomaba mates, escuchó un ruido y vio a Rivero sonriendo. “Él me dijo que me iba matar, que si yo no era de él no era de nadie”, relató entre lágrimas.

De Souza contó que Rivero tenía un arma y que, tras forcejear con él, logró huir a la calle y se refugió tras detrás de un individuo y que igual fue baleada. “Escuché un disparo, el muchacho que estaba se fue y yo me caí. Levanté la cabeza y escuché dos o tres disparos más”, reveló. Después del ataque, tuvo que abandonar su casa debido a las amenazas que siguió recibiendo desde la cárcel.

“Él me llamó y dijo que le hizo mierda a mi mamá”

David, el hijo de la pareja, declaró que días antes del “desastre”, su padre lo había citado para pedirle que viajaran todos juntos a Ituzaingó con el fin de “mejorar la relación”. David accedió y reunió a sus hermanos. Sin embargo, en la Terminal de Ómnibus, Rivero lo llamó y le dijo: “Le hice mierda a tu mamá”.

David consideró que su padre había planificado el ataque a su madre, revelando que en una ocasión previa, Rivero ya había intentado asesinarla con un cuchillo.

Manuel Rivero fue detenido el 24 de enero de 2017 por el ataque con arma de fuego a su exesposa, siendo imputado por varios cargos, incluyendo homicidio calificado en grado de tentativa y portación ilegal de arma de fuego.

El incidente ocurrió el 14 de diciembre de 2016, cuando Rivero atacó a su exesposa con disparos de arma de fuego en el barrio San Marcos de Posadas. Además de herir a su exesposa, también resultaron heridos dos vecinos que intentaron intervenir. Rivero fue detenido horas más tarde, pero logró escapar de la comisaría en diciembre y fue recapturado un mes después en Corrientes.