Carlos Layoy volvió a subir al podio en Brasil

El atleta correntino Carlos Layoy cerró su gira por Brasil con un nuevo podio. En la nueva pista de la Universidad Federal Fluminense (UFF), situada en el campus de Gragoatá, en Niterói (Río de Janeiro), se ubicó en la tercera posición tras rubricar un salto en alto de 2,16 metros.En la prueba, el oriundo de Paso de los Libres, intentó superar los 2,21 metros pero falló en sus tres intentos.

El ganador de la competencia fue el brasileño Thiago Moura con un salto de 2,21 metros. En el segundo lugar se ubicó el jamaiquino Lushane Wilson también con 2,21, aunque necesitó de dos brincos para superar la varilla. Junto a Layoy ocupó la tercera posición Nicolás Numair de Chile (2, 16 metros).

"Si bien no fueron los resultados que venía a buscar me voy contento porque volví a disfrutar de las competencias" escribió este domingo en su cuenta de la red social Instagram(www.instagram.com/carloslayoyarg), el atleta correntino quien primeramente describió los resultados que obtuvo. "Se termina una gira por Brasil con 3 torneos importantes! 4to puesto Iberoamericano; 3er puesto Grand Prix Cuiaba, 3er puesto Gran premio Brasil".

Luego, en el mensaje, escribió: "Mi equipo sabe que desde que comenzó el año me presioné mucho para saltar bien y así asegurarme la clasificación a los Juegos, donde no solo la pase mal compitiendo sino que no salieron los resultados que buscaba".

Tras agradecer a su novia, familia y entrenador, el deportista de 33 años cerró la publicación con el siguiente deseo:"Me queda casi un mes y medio y todavía no todo esta perdido! Solamente tengo que subir 4 puestos y estamos . Pero si de algo estoy seguro es que voy a dejar hasta lo ultimo para estar en estos benditos Juegos!" finalizó Carlos Layoy.