Paro general: controles a camiones y ataques a 4 colectivos en Corrientes

El paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) este jueves paralizó el transporte en la ciudad de Corrientes. La empresa Turismo Miramar no se sumó al paro y prestaron servicio, las consecuencias se produjeron apenas salían de los galpones y un total de 4 unidades fueron atacadas. Las restricciones llegaron a las rutas, con controles del Sindicato de Camioneros a los camiones que no se adhieren a la acción gremial.

La huelga nacional tuvo sus repercusiones en la ciudad de Corrientes con la paralización del servicio de colectivos urbanos de manera parcial, la adhesión de algunos gremios docentes, administrativos y comercios.

Durante la mañana se realizó una marcha que reunió a los gremios de la Central de Trabajadores de Argentina (CGT), la CGT y otros sindicatos. La concentración tuvo lugar en la plaza 25 de Mayo.

La Unión Tranviarios del Automotor (UTA) Corrientes, se sumó a la convocatoria y los choferes que trabajan en la empresa con mayor número de unidades acataron la medida. En contraposición, Turismo Miramar no se adhirió y las líneas 110 (en los ramales A, B y C) y 101 (en sus ramales B y C) realizaron sus recorridos habituales.

Las consecuencias no tardaron en llegar y a primeras horas de la mañana cuatro colectivos que circulaban por la avenida Maipú fueron atacados a pedradas produciendo grandes daños en las unidades. No se reportaron heridos y continuaron prestando servicio hasta la tarde de este jueves.

“Fuimos la única empresa de la ciudad que prestamos servicio. Fueron cuatro atentados y gracias a Dios sin consecuencias de lesiones”, señaló a El Litoral, Roberto Baez, propietario de la empresa Turismo Miramar.

El Sindicato de Camioneros acompañó la medida de la CGT, y se manifestaron sobre la ruta 12. Se convocaron durante la jornada frente a una empresa de logística y realizaron controles en una de las principales vías de la ciudad. Según trascendió, en una planilla anotaban los nombres de los choferes de camiones que no se adhirieron al paro.

“El sindicato de camioneros Corrientes con la presencia del compañero secretario adjunto Ramón Ángel Díaz Walas, junto con los compañeros de la la agrupación 15 de Diciembre presente en las empresas reafirmando el paro nacional convocado por la CGT nacional”, expresaron en la cuenta oficial del gremio correntino.

Pese a la adhesión de algunos gremios docentes, en la Universidad del Nordeste algunas cátedras dictaron clases. Algunas instituciones optaron por dar clases virtuales.