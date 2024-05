Sin dictamen, la Ley Bases se discutirá la próxima semana

En el Senado, el oficialismo no pudo juntar las firmas y postergó para la próxima semana la firma del dictamen de la Ley Bases y del paquete fiscal, que tiene la media sanción de Diputados y que el presidente Javier Milei reclama para el encuentro con los gobernadores para la firma del pacto del 25 de mayo.

El panorama es más que complejo para los libertarios que tuvieron que pasar a un cuarto intermedio el plenario de comisiones hasta el lunes a la tarde, a la espera que se defina la lista de invitados propuesta por el bloque de Unión por la Patria, que este jueves pegó el faltazo al adherir al paro convocado por la CGT en rechazo a la política económica del Gobierno.

Sin embargo, en este delicado escenario político, los socios de la Libertad Avanza tampoco jugaron en sintonía con la estrategia del Gobierno porque Guadalupe Tagliaferri viene cuestionando artículos de la ley ómnibus y en la jornada le apuntó a los ejes centrales de las medidas fiscales. En tanto, Martín Lousteau avisó a los cuatro vientos: "Nos tenemos que tomar el tiempo para hacer las cosas bien".

En el Gobierno hay un exceso de confianza y aún se mantiene la esperanza de que la ley saldrá a tiempo para la reunión de Milei con los gobernadores. "No hay diferencias sustanciales. No creo que sea necesario realizar modificaciones y las diferencias se pueden solucionar con la reglamentación", argumentó el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, tras su exposición en el Senado, pese a que el presidente de la comisión de Presupuesto, el libertario Ezequiel Atauche, aún no tiene definido cuándo y cómo volverá a convocar para tratar de sacar despacho del paquete fiscal.

En los pasillos, más de uno alertó sobre el "caos político" que generó la llegada de Milei al poder. Y la muestra es la convulsión que existe entre los oficialistas y los dialoguistas que en diciembre le permitieron a Victoria Villarruel bloquear cualquier avance del kirchnerismo sobre los principales cargos de la Cámara. En el PRO, por ejemplo, que comanda Luis Juez, no está garantizado que la larretista Guadalupe Tagliaferri vaya a acompañar las leyes del Gobierno.

Mientras que en el radicalismo también deambula el fantasma de las diferencias. Luego de la reunión con los gobernadores había quedado implícito el apoyo de Lousteau y Pablo Blanco tanto a la Ley Bases como al paquete fiscal. En el caso del fueguino garantiza el voto en general, pero tiene diferencias con algunos artículos como el que promueve las grandes inversiones (RIGI) y algunas modificaciones tributarias que afectarían a su provincia.

En el caso de Lousteau, las diferencias se agrandan cada vez más. Incluso en los pasillos del Congreso, un legislador al ser consultado por la ausencia del kirchnerismo respondió: "Qué problema se hacen si está Lousteau para hacer oposición, plantea mejor que el peronismo los errores de la ley". En rigor, el economista puso al descubierto puntos que en Diputados pasaron sin un mínimo cuestionamiento.

Mientras tanto, en las filas de los libertarios buscan descomprimir la situación generada por el acotado cronograma