Adultos mayores

Diego Bernardini es doctor en Medicina. médico de familia, geriatra y kinesiólogo.

En una destacada nota aparecida este viernes en el diario Clarín, este especialista argentino reflexionó sobre una fecha quizá olvidada en las efemérides y que se conmemora hoy, el “Dia internacional de concientización en contra del abuso y maltrato en las personas mayores”.

Y sobresale una frase, imaginada desde la experiencia de un mayor hacia la conciencia de un joven: “Como te ves yo me vi, como me ves te verás”. Vale la pena conocer sus argumentos.

Desde que tengo memoria y elegí mi especialidad como médico de familia, el cuidado y la atención de las personas mayores es para mí una cruzada. Con los años fui empujando y acuñando el término “La segunda mitad” para hablar justamente de la nueva longevidad.

Esta que vivimos hoy en día los que tenemos más de 50 y que nos agarra activos, queriendo ponerle vida a los días. Pero mientras esto ocurre, en contraprestación, es difícil ignorar que los casos de violencia en quienes vivimos la segunda mitad también crecen en un mundo que pasó de alabar a los “más viejos” del clan, para después hacer de la edad una debilidad.

No tengo dudas de que esta violencia ejercida por el sistema todo y muchas veces, dentro de los propios hogares nos habla de la sociedad en la que vivimos. Sociedades violentas que expresan su frustración siempre, a través de los que menos pueden defenderse: los niños y las personas mayores.

El ultimo informe publicado en 2023 por la Oficina de Violencia Doméstica, organismo creado por la Corte Suprema de Justicia nos habla de un aumento del 15% de las denuncias recibidas por las personas mayores respecto del año previo; la mayoría violencia psicológica, provocada en un vinculo filial y con uno de cada tres casos en situación de riesgo alto. Vale la pena aclarar que por cada caso denunciado la OMS estima que hay otros 20 que permanecen invisibilizados.

Esta falta de empatía y sensibilidad que vemos en cosas muy visibles y otras muy sutiles me recuerda a cuando nació mi hijo. En ese momento y mientras lo veía aprender a alimentarse vi de manera fáctica que alguna vez, todos tuvimos que aprenderlo todo.

Alguna vez todos fuimos vulnerables y pequeños y necesitamos de un otro. De la misma manera, ese recuerdo me deja saber y pensar que también es muy probable que algún día pudiéramos ser ellos: un poco más débiles, con mayor necesidad de asistencia, y con mayor necesidad afectiva que la que tenemos hoy.

El abuso y el maltrato lo ejercen quienes se sienten o ven todo poderosos. Aquellos que piensan “eso a mí no me va a pasar” o “ese no es mi problema. Son quienes aún no se dieron cuenta que, en este mundo del siglo XXI lo que le pasa a uno, nos pasa a todos.

El 15 de junio, se conmemora el “Dia internacional de concientización en contra del abuso y maltrato en las personas mayores”. Por eso y como el ejemplo empieza por casa, estas fechas sirven para poner sobre el tapete lo que nos inquieta en silencio; quiero que pensemos cada uno de nosotros, cómo somos ante ese otro que tiene otro ritmo distinto al nuestro, otro sentir, está en otro momento de la vida y siente distinto. Porque es ahí, justamente ahí, donde elegimos ayudar en lugar de ignorar y elegimos ser pacientes y amorosos en el trato cuando marcamos la diferencia.

Eso nos hace humanos. Intentarlo siempre un poco mejor. Defendernos, los unos a los otros, recordando que nadie es infalible y aportando un grado de buena voluntad a un mundo roto y despreciado.

Frente a todos los avances tecnológicos que nos rodean, es hora de hacer el más grande todos: una transformación humana que incluya a la segunda mitad de la vida y la lleve hacia el lugar de respeto que se merece. Esto no es un tema de “viejos y viejas”, es un tema de todos. Es prevenir un daño autoinfligido.. Eso depende de nosotros; y es urgente, ya lo dice el refrán “Como te ves yo me vi, como me ves te verás”.