Milei respaldó a Zelensky y dijo que hay una nueva Argentina

El presidente Javier Milei dio un breve discurso este sábado en la Cumbre por la Paz, con el que volvió a apoyar al ucraniano Volodimir Zelenski por la invasión de Rusia, pero no mencionó a Vladimir Putin. Allí, el libertario enfatizó que su presencia en esa cita con importantes líderes mundiales forma parte de los cambios que intenta implementar desde la Casa Rosada. "Esto es parte del gran giro que estamos dando como país luego de décadas de darle la espalda al mundo", indicó Milei.

"Hay una nueva Argentina que abraza, una vez más, las ideas que hace 150 años la convirtieron en uno de los países más prósperos del mundo", señaló el libertario, sobre el cierre de su breve discurso de menos de tres minutos, un "alegato" -como lo definió él mismo- en el que deslizó una crítica a los gobiernos anteriores por su política exterior.

Si bien el centro de su intervención en la cita en Suiza fue la cerrada defensa de Ucrania por la invasión que lanzó hace ya más de dos años Rusia, el jefe de Estado lo hizo sin menciones a Vladimir Putin.

Milei comenzó su intervención con palabras afectuosas a Zelenski, con quien -dijo- lo une "un estrecho vínculo" y lo calificó como "amigo" de la Argentina.

"Los argentinos tenemos plena conciencia del valor de la paz y de la convivencia democrática", enfatizó el Presidente, quien luego le envió su "máximo apoyo al pueblo de Ucrania".

En ese contexto, el libertario afirmó que la guerra es "trágica por naturaleza" y debe ser "el último recurso de un pueblo que debe defenderse".

"La guerra, trágica por naturaleza, no puede ser nunca la respuesta a problemas que deben saldarse en la esfera política. La guerra no es una herramienta legítima para resolver conflictos", subrayó.

Y concluyó: "Sepan que la Argentina estará siempre comprometida con la defensa de las ideas que hicieron grande a Occidente y que para nosotros la paz entre las naciones libres no sólo es un deber moral sino la condición necesaria para la prosperidad".

“Nosotros somos defensores de la idea de la libertad. El liberalismo como lo entendemos nosotros es el respeto al proyecto de vida del projimo. Está basado en la no agresión, la defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada”, continuó.

“Como defensores de la libertad no podemos defender más que la paz, entre los pueblos y las naciones libres. Cuando decimos que el principio ordenador de nuestra doctrina es la defensa a la vida, a la libertad y la propiedad de los individuos, lo que estamos haciendo es que hay una relación directa entre la paz, el comercio y la prosperidad”, argumentó Milei.

“No hay prosperidad económica si no hay comercio libre y no hay comercio libre si no hay paz. El comercio libre es naturalmente pacífico, porque donde entra el comercio no entran las balas”, aseguró el mandatario. “Yo puedo odiar a mi vecino, pero si no me compra mi producto voy a la quiebra”, planteó.