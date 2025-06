“El niño ‘cayó’”: la Justicia investiga un inquietante mensaje de voz

Mientras sigue la intensa búsqueda de Loan Danilo Peña, el nene de cinco años que desapareció hace ocho días en Corrientes, la Justicia investiga un inquietante mensaje de voz que habría salido del celular de uno de los tres detenidos en la causa.

“El niño “cayó'”, dice Daniel “Fierrito” Ramírez en un audio de WhatsApp enviado el mismo día que Loan fue visto por última vez. Segundos después, el sospechoso agrega en guaraní la frase “ocañí”, que significa “se perdió”.

Para los investigadores, el audio es un elemento clave que refuerza la hipótesis de que el chico haya sido “entregado” y se suma a otros factores, tales como el aviso tardío a la policía sobre la desaparición, la falta de resultados en la búsqueda inicial y ciertos eventos en el entorno familiar de Loan.

Por el caso hay tres detenidos e imputados por el delito de abandono de persona que hasta el momento se habían negado a declarar. En las últimas horas, sin embargo, uno de ellos se habría quebrado y este viernes prestará declaración indagatoria.

“El jueves fui a la comisaría de la mujer donde está detenida (Mónica) Millapi, hablé con ella y me informó que iba a declarar. Va a responder preguntas, yo no me quiero oponer porque es una forma magnífica de defenderse”, adelantó a TN su abogado, Jorge Monti.

*Nota en desarrollo