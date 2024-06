Santiago del Moro explicó por qué cortaron el mensaje que envió Mauro a la casa

La semana pasada, los ex jugadores grabaron mensajes para los 'hermanitos' que siguen en carrera. Uno de ellos fue Mauro Dalessio que, poco después de ver el material que finalmente la producción envió a la casa, explotó.

En sus redes sociales contó que su video era en verdad mucho más largo y que se lo habían recortado, a su entender, con la intención de no perjudicar a Furia. Una vez más, alimentó las versiones de acomodo y favoritismo, algo que a Santiago del Moro lo tiene harto.

Aprovechando la presencia del ex jugador en el estudio, el conductor intentó desterrar sospechas. "El otro día bardeaste por redes y te voy a explicar qué fue lo que pasó. Hubo varios mensajes que no salieron y el tuyo fue uno porque fueron analizados por los psicólogos y decidieron sacar todo lo que pudiera alterar el funcionamiento de la casa o enviar información del afuera".

En el estudio, la gente lo abucheó pero Del Moro no paró: "No me hagan montoncito a mi. Muchos mandaron mensajes de amor, es cierto, pero algunos tienen una relación consolidada y no es tu caso. Ella piensa una cosa y la realidad es otra. Se lo vas a decir cuando salga de la casa".

En redes sociales, la reacción general fue intensa. A Del Moro le dijeron de todo: "No sabe cómo arreglarla", "cualquiera se mandó", "qué panqueque", "No aclares que oscurece", "Increíble como pierde todas las galas más y más credibilidad este tipo", fueron algunas de las frases de repudio.

Fuente:Pronto