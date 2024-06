Los adultos mayores y la tecnología

n La tecnología ayuda a mantener la independencia, evita el aislamiento social, mejora la calidad de vida. Cada vez que alguien necesita ayuda, para aprender a utilizar celulares, computadores, tablet o quieren hacer una video llamada, el Centro de Jubilados y Pensionados de Corrientes (Cjppc), cita en La Rioja 670, siempre está ocupándose de las personas mayores para que cognitivamente y para que físicamente estén actualizados.

“El centro está en movimientotodo el tiempo, está activo, haciendo cosas nuevas para que la mente se fortalezca, día tras día, para que se sienta útil, para que de una vez por todas se rompa el mito, de que al tener 60 años y se es una persona jubilada se tiene que quedar en su casa haciendo nada, sino que allí comienza una nueva vida con el disfrute de la vida real” dijo la interventora, Julia Fernández.

“Frente a la tecnología muchas personas mayores se sienten analfabetas, no entienden nada de nada y esto no sorprende, porque son testigos de un cambio radical en la comunicación y al mismo tiempo han sido relegados porque no entienden, no saben, no aprenden, y acá está el primer mito a derribar, es cierto que ya no aprende con la velocidad que se da en la infancia, pero si se puede seguir aprendiendo”.

“Si pensamos en la educación proviene de un método diferente, con otros métodos, otras velocidades, otra tecnología, - lápiz, goma y papel - por eso se necesita un poco más de paciencia y tolerancia, es como aprender un nuevo idioma”.

“Adaptarnos a las nuevas tecnologías permite estar cerca de quienes amamos, incluso en la distancia, se puede utilizar dispositivos para monitorear nuestra salud, para aprender una variedad de temas como cocina, salud, naturaleza, historia, entre otros. El universo es tan amplio que seguro encuentra algo que le interesa y le atrapa”.

“Se puede leer lo que uno quiera y adecuar la letra con la que se sienta cómodo, escuchar música, película y mantener el cerebro activo.

La tecnología nos ayuda a mantener nuestra independencia, evita el aislamiento social, mejora la calidad de vida, pero hay que colaborar, ser flexibles y adaptarse al cambio, hay sitios especiales para aprender a manejar computadores, manejar skipe, tiene un proceso sencillo y va guiando en el paso a paso, así que sólo es cuestión de animarse y comenzar el camino”.

“También es cierto que al principio las personas adultas mayores, no fueron consideradas como usuarios cotidianos de estos servicios, pero poco a poco se ha ido ganando terreno, el irreversible crecimiento de la población que envejece en los distintos países ha obligado a todos a integrarse a los cambios de las sociedades tecnológicas”.

“Por eso hoy se habla de ‘sexalescencia’ comprende a los adultos con una edad de 60, 70 y más años. Su manera de ser y su actitud es firme, constante, resuelta, llena de energía y vigor frente a la vida y sus contingencias”.

“Un ‘sexalescente’ típico se mantiene actualizado en las nuevas tecnologías, siente gran satisfacción por sentirse productivo, trabaja y puede que busque desarrollarse en aquellas áreas con la que siempre soñó, ese es el desafío ser parte de esta nueva generación y comenzar a vivir esta nueva vida”.