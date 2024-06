José Ruiz Aragón: "Es muy pronto para el 2025 y hablar de candidaturas"

El senador provincial por el Partido Justicialista, José Ruiz Aragón, dialogó con Hoja de Ruta y aseguró que: "Es muy pronto para el 2025 y hablar de candidaturas". Descartó que haya acuerdos internos para definir nombres de quiénes ocuparán las candidaturas del PJ y la gobernación y mencionó que hoy las "prioridades deben pasar por otro lado".

"Para el 2025 falta un montón y la prioridad es noviembre", aseguró en relación a las elecciones internas del Partido. "Muchos compañeros lo discuten previamente por intenciones verdaderas ir por la gobernación e intendencia pero sí es cierto que estamos terminando el primer semestre del año. Nos falta un año de discusión en términos electorales y el Partido Justicialista debe estar a la altura de las circunstancias", destacó.

Para Aragón, las candidaturas "las pone la gente". "No sé si es atinado o no lanzarse ahora porque hay otras urgencias pero no hablo de las candidaturas de otros compañeros. Lo cierto es que la gente hoy no está mirando quién va a ser gobernador o gobernadora porque está priorizando sus problemas económicos y reales", destacó.

