Cassani: "Hormaechea se apresuró en decir que irá por su reelección"

El viceintendente de la ciudad correntina de Goya, Pedro Cassani (H) se refirió en las últimas horas a la posibilidad de que Mariano Hormaechea vaya por su reelección a intendente.

Cassani también habló sobre las diferencias que existen dentro de la alianza gobernante y la situación actual del país.

"Goya tiene muchos problemas sociales, por eso la política tiene que trabajar en los mismos. Yo siempre digo: ‘tengo la mejor encuesta’ que es el vecino y uno debe poner el oído para escuchar su inquietud", dijo.

Además, sostuvo que "la problemática se precipitó y este parate nos afectó a todos. Ojalá que este gobierno nacional arranque, aún no arrancó y tiene a favor que el gobierno anterior no era bueno. Me costó votar a Milei en lo personal pero del otro lado no teníamos mucho. Este sin dudas es el mejor gobierno porque la gente lo eligió. Ojalá que terminen de la mejor manera porque no le veo nada potable si es que fracasa".

En cuanto a las declaraciones de Hormaechea, quien adelantó que buscará ser intendente de Goya nuevamente, Cassani afirmó: "En lo personal, creo que Mariano Hormaechea se apresuró en decir que irá por su reelección y eso se lo manifesté personalmente. Faltando tanto tiempo, hay que dejarlo correr; fue un tema que se replicó en los municipios y se destapó un hervidero que no corresponde al momento".

Por otra parte, explicó que las diferencias políticas dentro de la alianza de 34 partidos son naturales y que, a pesar de esto, no han reclamado cargos. "Las diferencias que tuvimos fueron políticas. En una alianza, al ser 34 partidos, claramente que habrá pensamientos distintos y es algo normal que no nos pongamos de acuerdo en algunas cosas. Cuando hay intereses políticos, es mucho más complejo. Nosotros somos la segunda fuerza de la ciudad y de la alianza, quedándonos a escasos votos. Si hay algo que nunca hicimos fue reclamar cargos o lugares", remarcó en diálogo con el programa Punto de Vista, que fue replicado por Radio Bella Vista.

En cuanto a la percepción de la política por parte de la ciudadanía, el viceintendente opinó que los problemas de la gente deben ser la prioridad. "La gente ya tiene demasiados problemas como para que le sumemos más. El tema de las candidaturas, es algo que preocupa solamente a la política porque la gente está pensando en cómo solucionar sus problemas. Cuando la política se pelea defendiendo los intereses de la gente está bueno y cuando no es así, la gente va tomando distancia", indicó.