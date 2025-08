Diego Maradona y sus historias, en lo que sería el cumpleaños 64

El 30 de octubre fue una fecha más en la Argentina hasta 1960, cuando Dalma Salvadora Franco -Doña Tota- dio a luz en Lanús a Diego Armando Maradona, quien sería el mejor futbolista de todos los tiempos. Este miércoles, el Pelusa cumpliría 64 años y es el cuarto aniversario sin él en vida, cuya llama se apagó tristemente hace 1.435 días.

Ni las 30 mejores y más importantes, ni las 30 peores o más escandalosas: esta es una recopilación de pequeñas o grandes historias de quien mejor supo representar a la Argentina con una pelota en los pies, elegidas por TyCSports.com para repasar distintos momentos de su camino con miles de idas y vueltas, ese que ninguna película alcanzaría a contar por completo. El 30/10, 30 del Diez.

El debut de Maradona: mitos y verdades sobre el famoso "primer caño"

Maradona tenía 15 años, once meses y veinte días el 20 de octubre de 1976. Aquella fue una jornada histórica para el fútbol argentino y mundial: fue el debut en Primera División, en un partido entre Argentinos y Talleres. Qué le pidió el técnico, cómo fue el histórico primer túnel, la puteada del rival y la respuesta del joven Pelusa. Una historia imperdible

El equipo inglés que quiso a Maradona antes que Boca... ¡y hasta le sacó pasajes!

"Diego estaba listo para ir. Fue una oferta real, de alrededor de 400 mil libras por él y Carlos Fren. Hasta estaban reservados los pasajes de avión", recordó en una entrevista con The Sportsman el escritor John Ludden. ¿De qué equipo hablaba? Del Sheffield United, que finalmente se llevó a Alejandro Sabella.

La historia del mejor gol de Maradona que estuvo oculto por 33 años

El propio Diego eligió el mejor gol de su carrera y no, no fue contra Inglaterra. Fue contra Deportivo Pereira, en una gira que realizó Argentinos Juniors por Colombia en 1980. 33 años más tarde, en 2013, apareció el video. ¡Qué golazo!

El día en que Maradona demostró no ser "un gordito" y humilló a Gatti

Una historia conocida pero que refleja como pocas lo que era el Maradona de Argentinos. El Loco Gatti, ídolo de Boca, lo chicaneó antes del partido del Torneo Nacional 1980. “Gordito”, le dijo el arquero a la prensa; “le voy a hacer cuatro goles”, respondió el Diez. Y cumplió.

Maradona a River: historia del pase que no fue

Pelusa estuvo cerca de Núñez en 1981, pero el pase se cayó porque Aragón Cabrera, el entonces presidente del Millonario, no quiso pagarle más que a Daniel Passarella y Ubaldo Matildo Fillol. El resto es historia conocida: primero Boca y después Barcelona.

Maradona a Boca: cinco historias poco conocidas del pase

Cuando el propio Pelusa “inventó” la transferencia con un periodista, la charla con Don Diego que inclinó la balanza, el festejo con sus compañeros de Argentinos Juniors en Mar del Plata, el jugador como parte de pago que trabó el pase y más.

La gira maratónica de Boca en la que Maradona cautivó a Japón

En 1982, el Xeneize realizó una gira por seis países en 21 días y disputó dos partidos ante el seleccionado nipón en el Estadio Nacional de Tokio. En aquella visita, el Diez maravilló al público local.

Maradona - Pelé: historias y contradicciones de un "amor prohibido"

Los dos mejores futbolistas del Siglo XX pasaron del odio al cariño constantemente. Un repaso por sus encuentros y desencuentros, del “debutó con un pibe” al “hola, Negro querido, ¿cómo estás? ¿Vas a venir? ¡Te quiero ver!”.

Cuando Maradona amenazó con romper los trofeos del Barcelona

Pelusa se enfrentó con la dirigencia en 1983. Una historia desopilante del libro Yo soy el Diego: "¿Así que el presidente no quiere dar la cara? Yo voy a esperar cinco minutos... Si no me dan el pasaporte, todos estos trofeos que están acá, que son divinos, que son de cristal, los voy a tirar uno por uno".

El olvidado debut de Maradona en Napoli: vs. River, con gallinas y banderas de Boca

El primer partido de Maradona en Italia fue 0-0 contra el Millonario, que tenía en su plantel a figuras como Norberto Alonso y Enzo Francescoli. Hubo varios detalles imperdibles: fuegos artificiales, un trapo del Xeneize en los comando ultra y un gol anotado con la mano que fue anulado por el árbitro.

El increíble maratón de Maradona con Argentina y el Nápoli: cinco partidos y 80.000 kilómetros en 15 días

Así como los futbolistas argentinos eludieron la presión de la Premier League para jugar con la Selección, hace 36 años hubo un antecedente con varias similitudes: el torneo italiano se oponía a que Diego se sumara a la selección en los amistosos previos a las Eliminatorias, pero el capitán cruzó cinco veces el océano Atlántico en dos semanas.

Este fue el mejor partido de Maradona y no, no fue contra Inglaterra

Fue el Diez quien eligió su actuación contra Uruguay en 1986: ganador de “todas las divididas”, pegó un tiro libre en el travesaño y le anularon ¿mal? un gol que lo hubiera dejado como el máximo anotador del Mundial.

Argentina - Inglaterra, el partido que Maradona inventó dos veces

Aquel partido de cuartos de final de México 86, del que hoy se se cumplen 35 años, se jugó primero en el pie y la mano del ídolo y, diez años después, en su lengua. Cuando la biología empezó a hacerle difícil la construcción de épica con las piernas, Diego comenzó a alimentar la leyenda del Azteca con palabras, como si le pusiera subtítulos a su obra.

Las diez “Manos de Dios” del Diez: la decena de goles que Maradona hizo con el puño (y cuatro bonus track)

Diego no sólo metió un manotazo contra Inglaterra en México 86. Para la selección, Argentinos, Boca y el Napoli convirtió una decena de tantos con la ayuda del brazo. Sólo en seis casos el árbitro advirtió la infracción. Historia de una jugada que nació en el potrero y siguió hasta poco antes de su muerte.

Instante de la imagen más maradoniana de todas

Diego Maradona se lleva la pelota con el muslo derecho, atlético, hecho un toro. Un fotógrafo –ahora se sabe que fueron dos- captan ese momento y lo convierten en ícono. ¿En qué partido fue? ¿Cómo terminó la jugada?

Historia del hombre que llevó en andas a Diego Maradona en México

Roberto Cejas viajó para la final entre la Selección Argentina y Alemania, saltó a la cancha y dio la vuelta olímpica con Diego en sus hombros. "Le pedí un botín y me dijo que no porque eran para la vieja", le contó a TyC Sports.

A lo Maradona: su sorprendente primer partido como campeón mundial

Fue tan inesperado que muchos no lo creyeron y el estadio no se llenó: el flamante rey del fútbol pasó de jugar la final de México 86 contra Alemania a un amistoso benéfico en Córdoba entre Belgrano -entonces en la B- y Vélez, recién anunciado dos días antes.

Maradona y Live is Life: el partido detrás del mejor calentamiento de la historia

Fue un Bayern Munich-Napoli, por las semifinales de la Copa UEFA de 1989. El baile previo se viralizó a tal punto que relegó al baile de los 90 minutos en cancha. Una función inolvidable del Diez.

El día en el que el menemismo traicionó a Maradona

En abril de 1991, hace 30 años, el gobierno de Carlos Menem llamó a los medios de comunicación para que fotografiaran al ídolo en plena adicción a la cocaína, cuando no podía jugar al fútbol por una suspensión. Solo bastó dar un dato: Franklin 896.

El día que Maradona fue uno de los Reyes Magos y eligió ser el negro en rechazo al racismo

Diego, acompañado por el Cholo Simeone y otro compañero de Sevilla, se vistió de Baltasar y repartió sonrisas y regalos a los chicos más necesitados. Quiso ser el rey negro porque "todos son mal mirados por culpa de una ola de racismo". Un adelantado en enero de 1993.

Maradona y Newell's: los días que revolucionó Rosario

Un 13 de septiembre de 1993, Diego se vistió por primera vez con los colores de la Lepra: una estadía efímera, un gol con un espectador de lujo en la tribuna y un amor eterno que quedó marcado en el alma y en la memoria de los hinchas.

Los tesoros que Maradona le regaló a Fidel Castro y la historia del mensajero que los llevó a Cuba

El Comandante no solo recibió la 10 de Newell's, sino que también se quedó con una gema usada por Diego: la celeste y blanca del repechaje contra Australia, previo al Mundial '94. ¿Y quién las trasladó hasta la Isla?

El doping de Maradona, del “cerrá el orto que no sabés nada” al “me cortaron las piernas”

La FIFA no perdonó el consumo accidental de efedrina y lo echó de la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994. Una frase premonitoria, un fisicoculturista que suministró las pastillas malditas y se borró del mapa, una entrevista imborrable y una herida que todavía no cierra.

Maradona y sus días como DT de Mandiyú: familia, periodistas y un caño especial

Ángel Bernuncio, autor del primer gol del Diego DT, asegura que "leía bien los partidos y el fútbol". "¿Lo que más destaco? Haberlo conocido y verlo reír y feliz", cuenta.

Maradona y su partido antes de volver a Boca en un pueblo que no le creyó

El día en que uno de los mejores futbolistas de la historia visitó Carlos Tejedor, una localidad rural del noroeste bonaerense. La historia de aquel encuentro en un estadio con tribunas de madera, el rival que lloró a su lado y la camiseta que aún permanece en el lugar.

Las dos versiones sobre el mechón de Maradona, de los “pelicortis” a “los que le toman la leche al gato”

El 30 de diciembre de 1995, en un amistoso entre Boca y Corea del Sur, Diego estrenó un look que quedó en la historia. ¿Qué había detrás del mismo? Una dedicatoria que nunca estuvo del todo clara pero tenía destinatarios.

La historia del amistoso entre Boca y Corea del Sur que marcó el retorno de Maradona

El 30 de septiembre de 1995, cumplida la sanción de 15 meses por el doping positivo en el Mundial de Estados Unidos, Diego “debutó” por segunda vez en el Xeneize en un partido jugado en Seúl.

Maradona, Navarro Montoya y la historia del "no te va a contestar, Armando"

Por el Clausura de 1996, Boca visitó a Vélez y cayó por goleada en un partido que quedó en el recuerdo por los goles de Chilavert, las expulsiones, los incidentes y una frase del Mono para el Diez que pasó a la historia por lo curioso.

Diez perlitas del último Maradona en la Selección, versión DT

El recuerdo de cuando Diego se dio el lujo de conducir otra vez a la Argentina, pero desde el banco de los suplentes en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

ABCDiego: la vida de Maradona en 26 letras

No alcanzan las palabras para describir una vida tan intensa como la del Diez, pero el diccionario puede ayudar a resumir un poco de su legado eterno.