Mburucuyá le ganó a Ferroviario en el cierre de la fecha

Mburucuyá dio cuenta de Ferroviario, al que derrotó en su cancha por 2 a 0, en el partido que le bajó este domingo el telón a la segunda fecha de la segunda fase del Torneo Oficial de Primera División A de la Liga Correntina de Fútbol.

Con este resultado, la "M" achicó a un punto la diferencia con El Tren Verde, el último equipo que hasta el momento está clasificando para los cruces de los cuartos de final del certamen.

La fecha se abrió el sábado con estos resultados: Huracán Corrientes 1 – Talleres 0; Curupay 1 – Mandiyú 2; Cambá Cuá 2 – Quilmes 0; Soberanía 3 – Deportivo Empedrado 4; Sportivo 1 – Lipton 1; Boca Unidos 6 – Sacachispas 0; y Rivadavia 0 – San Marcos 1.

Posiciones: Huracán Corrientes 49 puntos; Mandiyú (*) 46; Cambá Cuá 38; Empedrado 34; Sacachispas y Lipton 25; Curupay y Ferroviario 24; Mburucuyá 23; Sportivo 22; Boca Unidos 20; Soberanía y Talleres 16; Rivadavia 8; San Marcos 6 y Quilmes 5.

(*) Le descontarán 3 puntos al finalizar la segunda fase.

En el Ascenso

Invico dio un paso fundamental en busca del ascenso directo al superar este domingo a Libertad por 3 a 1 en el partido disputado a segunda hora en la cancha de Lipton, donde en el inicio de la jornada, San Jorge superó por 3 a 1 a Juventud Naciente, por la segunda fecha de la segunda fase del Torneo Oficial de Primera División B del fútbol capitalino.

En la cancha de Libertad hubo sendas goleadas. En el primer turno, Yaguareté venció 4-1 a Peñarol, y luego, Robinson superó 4-0 a Alumni.

En el comienzo de la fecha, el sábado, el puntero Independiente le ganó por 2 a 0 a Barrio Quilmes, mientras que Dr. Montaña cayó frente a Villa Raquel por 2 a 1.

La tabla de posiciones en el Ascenso quedó así: Independiente 35 puntos; Invico 33; Dr. Montaña 28; Libertad 27; Barrio Quilmes 23; San Jorge y Yaguareté 20; Juventud Naciente 18; Villa Raquel 17; Robinson 15; Peñarol 7; y Alumni 6.

