Benjamín Traverso fue protagonista en el autódromo Roberto Mouras

La Fórmula 3 Entrerriana puso en marcha el fin de semana su campeonato 2025. Las dos primeras finales se disputaron en el autódromo platense Roberto Mouras y Benjamín Traverso fue uno de los protagonistas centrales en las dos finales.

En la clasificación quedó décimo octavo pero en la final del sábado avanzó diez lugares para terminar octavo, mientras que el domingo, en la segunda final, llegó a la bandera a cuadros en el séptimo puesto.

Esta actuación le permitió al joven de 17 años quedar quinto en el campeonato que tiene previsto once fechas. El esquinense reúne 86,5 puntos, mientras que el líder es Sebastián Caram, ganador de las dos finales, con 131,5 unidades.

“Después de una mala clasificación que nos dejó en el p18 (Puesto 18) logramos avanzar al p8 en la final del sábado y al p7 en la final del domingo. Contento por los puntos que sumamos y nos vamos p5 en el campeonato”, resumió Traverso en sus redes sociales.

“Estoy muy conforme con el potencial para estar entre los 10 primeros en mi segunda carrera en la categoría”, contó Traverso que en el 2024 participó del Premio Coronación de la F3 Metropolitana.

La continuidad del torneo será el 21, 22 y 23 de marzo, nuevamente en el autódromo de la capital bonaerense.

“Creo que con más experiencia y algunas mejoras en el auto podemos estar entre los cinco primeros”, sentenció Traverso en declaraciones a Actualidad Esquina.

