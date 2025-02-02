Pablo Cuevas jugará su segunda temporada en Boca Unidos

Boca Unidos ingresa en su segunda semana de pretemporada y lentamente va completando su plantel para el Torneo Federal A 2025. La entidad correntina informó la renovación de Pablo Cuevas que de esta forma tendrá su segunda temporada con el aurirrojo.

Cuevas es oriundo de Formosa, tiene 31 años, se desempeña como defensor y llegó a Boca Unidos en el 2024 procedente de Douglas Haig de Pergamino. Previamente había pasado por San Martín de Formosa, Chaco For Ever, Sarmiento de Resistencia y Colón de Santa Fe.

En la pasada temporada, Cuevas fue uno de los jugadores de mayor regularidad y se convirtió en una pieza clave dentro del equipo correntino.

La renovación de Cuevas se suma a la de Antonio "Toni" Medina y la contratación del delantero Maximiliano Osurak como las primeras novedades importantes dentro del mercado de pases para Boca Unidos.

Mientras que se espera la oficialización sobre la llegada del chaqueño Israel Escalante que fue cedido a préstamos hasta diciembre de 2025 por Boca Juniors.

La pasada semana comenzó la preparación del equipo correntino con Matías Mazmud como responsable técnico. Los jugadores que iniciaron la pretemporada fueron Ignacio Turnes, David Acuña, Lautaro Rojas, Raúl Albornoz, Alejandro Leani, Matías Espíndola, Ángel Piz, Leandro Gómez y Edgar Villán. Además también se sumaron algunos juveniles.

Las bajas respecto a la pasada temporada son: Gabriel Morales, Federico Quijano, Brian Peralta y Bruno Rodríguez, Darío Rostagno, Joaquín Livera y Martín Ojeda.

El Federal A 2025 se pondrá en marcha el 16 de marzo.