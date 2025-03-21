Con bajas, Argentina visita a Uruguay para dar otro paso hacia el Mundial

La selección Argentina, con varias bajas, enfrentará este viernes a Uruguay en el clásico del Río de La Plata, en Montevideo, en el marco de la decimotercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en la cual es líder.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Centenario de Montevideo desde las 20.30, con el arbitraje del paraguayo Juan Benítez.

La selección Argentina llega diezmada a este encuentro, pero con holgura, ya que es líder de la tabla de posiciones con 25 puntos producto de ocho victorias, un empate y tres caídas. Además, le lleva cinco unidades de ventaja a su inmediato perseguidor Uruguay y podría sellar su clasificación ante Brasil en la siguiente fecha.

La Albiceleste no la tendrá sencilla, ya que afrontará el clásico del Río de La Plata sin su capitán y figura: Lionel Messi. En esta misma línea de bajas importantes, tampoco estarán Lautaro Martínez, Giovani Lo Celso, Paulo Dybala, Gonzalo Montiel y Lisandro Martínez por diversas lesiones.

Ante este complejo contexto, Lionel Scaloni formaría con Emiliano Martínez en el arco, mientras que los defensores serían Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico.

Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul son una fija en el mediocampo y el otro lugar sería para Nicolás González. Julián Álvarez todavía no tiene un acompañante definido en la delantera y el que, por su gran presente en Atlético Madrid, tiene chances de ser de la partida es Giuliano Simeone.

Por su parte, Uruguay marcha segundo en la clasificación con 20 puntos gracias a cinco triunfos, la misma cantidad de igualdades y dos derrotas.

Para este compromiso, Marcelo Bielsa, entrenador de la Celeste, podrá contar con todas sus figuras, en las que se destacan Federico Valverde, Ronaldo Araújo, José María Giménez, Giorgian De Arrascaeta, Manuel Ugarte, Nicolás De la Cruz y Darwin Núñez (Liverpool).

Por las presentes eliminatorias, Argentina y Uruguay ya se enfrentaron en el marco de la quinta fecha. En La Bombonera de Buenos Aires, el 16 de noviembre de 2023, el triunfo fue para la Celeste 2 a 0 con goles de Ronald Araújo y Darwin Núñez.

Probables formaciones

Uruguay

Sergio Rochet

Ronald Araujo

José María Giménez

Mathías Olivera

Federico Valverde

Rodrigo Bentancur

De Arrascaeta

Maximiliano Araújo

Facundo Pellistri

Darwin Núñez

Brian Rodríguez

DT: Marcelo Bielsa

Argentina

Emiliano Martínez

Nahuel Molina

Cristian Romero

Nicolás Otamendi

Nicolás Tagliafico

Rodrigo De Paul

Enzo Fernández

Alexis Mac Allister

Nicolás González

Giuliano Simeone

Julián Álvarez

DT: Lionel Scaloni

Estadio: Centenario de Montevideo (Uruguay).

Arbitro: Juan Benítez (Paraguay).

Hora de inicio: 20,30.