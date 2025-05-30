Ignacio Espínola Serial compite en el Open Río 2025

El correnitno Ignacio Espínola Serial y el neuquino José Luis Acuña, integrantes del Crismanich Team, competirán este sábado en el Open Río 2025.

Espínola y Acuña forman parte del equipo argentino de taekwondo que viajó hasta Brasil junto a los entrenadores Vanina Sánchez Berón, Alejandro Dreiszigacker, Leandro García y Jorge Álvarez.

Durante el mes de abril, Espínola Serial, en la categoría hasta 58 kilógramos, subió al podio en el Pan Am Series Final Sub 22 que se concretó en Querétaro, México, sumó los puntos necesarios, y clasificó a los Juegos Panamericanos Juveniles de Asunción 2025 (ASU 2025) que se concretarán durante el mes de agosto.

El Open Río es un torneo oficial G2 de la Unión Panamericana de Taekwondo, que se disputa del 27 al 31 de mayo y entrega puntos para el ranking mundial. Participan categorías como Kyorugui, ParaTaekwondo y Poomsae.

“Los seleccionados argentinos estarán disputando las posiciones de la tabla internacional, con el objetivo de alcanzar el máximo logro y beneficio para clasificaciones futuras”, señalaron desde la Confederación Argentina de Taekwondo.

La competencia se desarrollará en el Arena Carioca 1 ubicado en el Parque Olímpico de Río de Janeiro.

La actividad comenzó el miércoles 28 con el Parataekwondo donde Juan Samorano logró una medalla de oro para Argentina.