¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Descacharrado mural Gustavo Valdés
Descacharrado mural Gustavo Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Sagrado Corazón

El gobernador inaugurará el estadio de un club de básquet

Se espera la asistencia de toda la comunidad deportiva a este evento.

Por El Litoral

Jueves, 05 de junio de 2025 a las 12:55

El Club de Básquet Sagrado Corazón inaugurará este jueves su estadio e invita a la comunidad deportiva al evento. Se confirmó la presencia del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés.

Las nuevas instalaciones están ubicadas en Bolivia 2163, donde se convoca la concentración a las 18. En tanto que el acto de inauguración comenzará a las 18.30, se informó desde su cuenta de Instagram.

Desde la organización afirman que “será una jornada especial para compartir entre instituciones, celebrar este gran paso y fortalecer los lazos dentro de la comunidad del básquet correntino”.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD