El gobernador inaugurará el estadio de un club de básquet

El Club de Básquet Sagrado Corazón inaugurará este jueves su estadio e invita a la comunidad deportiva al evento. Se confirmó la presencia del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés.

Las nuevas instalaciones están ubicadas en Bolivia 2163, donde se convoca la concentración a las 18. En tanto que el acto de inauguración comenzará a las 18.30, se informó desde su cuenta de Instagram.

Desde la organización afirman que “será una jornada especial para compartir entre instituciones, celebrar este gran paso y fortalecer los lazos dentro de la comunidad del básquet correntino”.