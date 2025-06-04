¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Tercera edición

Récords nacionales y debut infantil en la jornada de pesas olímpicas en Corrientes

La tercera fecha regional de la Federación Argentina de Levantamiento Olímpico de Pesas reunió a más de 90 atletas y casi 50 niños debutantes en un evento con récords nacionales, apoyo oficial y sueños de proyección internacional.

Por El Litoral

Miércoles, 04 de junio de 2025 a las 17:46

Con el apoyo del Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de Deportes, se llevó a cabo en el Colegio Figuerero la tercera fecha regional correspondiente al calendario 2025 de la Federación Argentina de Levantamiento Olímpico de Pesas. El evento incluyó además la convocatoria de iniciales infantiles y sub12.

La competencia reunió a más de 90 atletas provenientes de Corrientes Capital, Goya, Mercedes, Santa Lucía, Chaco y Misiones, con la fiscalización de la Asociación Civil Correntina de Levantamiento Olímpico de Pesas, “Corrientes Pesas”.

Desde la organización destacaron que uno de los principales objetivos fue la homologación de marcas oficiales, facilitando así las posibles clasificaciones en competencias internacionales. Entre ellas, se encuentra la selección nacional y la participación en los primeros Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR).

“Fue una jornada extraordinaria”, destacaron desde la Asociación. Cinco atletas correntinos lograron registrar un total de diez récords nacionales: Valentina Cabral (categoría sub 17), Martina Giménez (categoría mayor), Nathaniel V. Panunzi (sub 15), Aníbal Fernández (sub 15) y Domingo Meza (sub 20).

Además, la convocatoria para las categorías iniciales, infantiles y sub 12 fue masiva e inédita para la disciplina, con la participación de casi cincuenta niños debutando en su primera experiencia competitiva sobre el tablado.

“Corrientes Pesas” agradeció profundamente el acompañamiento de la Secretaría de Deportes y, especialmente, al Gobernador Gustavo Valdés por su apoyo constante al levantamiento olímpico de pesas.

