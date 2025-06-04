Scaloni bancó a los nenes de la foto con Malcorra tras la escandalosa sanción de Newell's

En la conferencia de prensa previa al duelo con Chile por las Eliminatorias Sudamericanas, Lionel Scaloni se refirió a la foto de seis niños de las inferiores de Newell's con Ignacio Malcorra, futbolista de Rosario Central, que provocó una sanción para los pequeños jugadores de la Lepra. El entrenador de la Selección Argentina se lamentó por lo ocurrido, admitió que a su edad hubiese hecho lo mismo y explicó cuál es el ejemplo que hay que dar en este tipo de situaciones.

El escándalo se desató cuando se viralizó la imagen de los nenes, que juegan al baby en la Escuela Malvinas Argentinas de Newell's. La misma fue tomada hace aproximadamente tres meses, cuando se enfrentaron en un partido frente a Defensores de Funes. En ese encuentro estuvo presente el volante referente del Canalla (quien marcó dos goles y también fue clave en los últimos cuatro triunfos consecutivos en los clásicos) y ahí se tomaron la foto. La foto generó controversias entre algunos hinchas, pero la institución días atrás tomó la decisión de 'licenciarlos' por tres meses y que no puedan jugar.

Según argumentaron desde Newell's, el castigo es para "cuidarlos" y que no "tengan inconvenientes" ya que habrían recibido amenazas de la barra y de algunos simpatizantes que pedían expulsarlos del club. Carlos Panciroli, coordinador del predio, le confirmó a La Capital de Rosario que se les quitó la beca que tenían y agregó: "Los chicos son las víctimas porque la foto la generaron los padres. Esto que se decidió es un correctivo interno para que no se repitan estos errores de subir fotos. Cada uno puede hacer lo que quiera, pero no con la ropa de Newell's".

“Lo que hay que valorar es que esos chicos quisieron sacarse una foto con un jugador de Primera División, que es la ilusión que todos tienen”, sentenció Scaloni, algo incrédulo por las consecuencias que tuvo el hecho. Y añadió: "Yo a esa edad si hubiese tenido llegada a esos jugadores me hubiera sacado una foto sin importar la camiseta que lleva".

Por último, explicó cuál es el ejemplo que se debe dar desde el mundo del fútbol: “Es importante brindar el mensaje de que a estos nenes les tenemos que decir ‘sacate la foto con quien sea, con la camiseta que sea’. Es el ejemplo que tenemos que dar si queremos erradicar la violencia y toda la locura que estamos viviendo”.

Qué dijo el presidente de Newell's acerca del escándalo

Ignacio Astore dialogó con TyC Sports y dio la versión oficial de la dirigencia: aseguró que la decisión fue tomada, de común acuerdo, con los padres de los chicos a raíz de "amenazas telefónicas" que recibieron las familias tras la viralización de la imagen.

"De esto hace casi dos meses, se viralizó por toda la ciudad. Como presidente del club me senté con los padres y el coordinador de las inferiores. Había angustia, incertidumbre y miedo porque podía alterarse la ciudad por gente que no tiene un pensamiento dentro de los parámetros lógicos, como si sacarse fotos con un personaje futbolístico de otra institución es malo", comenzó el mandamás de La Lepra.

"Ante eso se tomó la decisión, no de una sanción, sino una medida de tomar precauciones para que ninguno sufra alteraciones en lo físico ni lo psicológico. La decisión fue que los chicos no iban a entrenar. Uno de los padres se puso a llorar con angustia por las amenazas que recibía", expresó luego. "Como son menores de edad quedamos en reunirnos en 40 días, pero nadie toma medidas de castigo ni nada por estilo. Yo no entiendo por qué sale hoy esto. Los padres me decían que recibían llamadas telefónicas de amenazas. Algunos estaban de acuerdo en que no sigan entrenando", concluyó.

El padre de uno de los chicos desmintió a Astore

Uno de los padres desmintió al presidente de la Lepra luego de sus declaraciones en distintos medios. "Fuimos una reunión y no nos dieron otro motivo más que sancionar a los chicos. Le preguntamos por qué, que sancionen a los padres y no los vayamos a ver pero que los chicos sigan entrenando sin ningún problema y ellos afirmaron que sí o sí tenían que ser sancionados los chicos", reveló en una entrevista con Cadena 3.

"No recibimos ninguna amenaza, eso es todo mentira, nadie amenazó a nadie", completó.

