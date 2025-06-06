Sinner y Alcaraz definirán Roland Garros

El italiano Jannik Sinner, actual número uno del ranking ATP, derrotó en sets corridos al serbio Novak Djokovic por 6-4, 7-5 y 7-6 para meterse por primera vez en su carrera en la final de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada.

En la definición por el título se enfrentará al español Carlos Alcaraz, vigente campeón en París. A su vez, el español viene de superar al italiano en la final del ATP de Roma.

Alcaraz (2°) se metió en la final de Roland Garros luego del abandono del italiano Lorenzo Musetti (8°) en las semifinales.

Alcaraz, que es el campeón defensor del Grand Slam que se juega en tierras parisinas, iba ganando 4-6, 7-6(3), 6-0 y 2-0 cuando el físico de Musetti dijo basta.

Finales de sábado

Este sábado, desde las 10, se disputará la final femenina entre la bielorrusa Aryna Sabalenka, actual N° 1 del mundo, que venció en la semifinal a la tricampeona vigente, la polaca Iga Swiatek (5° del ranking WTA) por 7-6 (1), 4-6 y 6-0, y la norteamericana Coco Gauff (2°) que eliminó a la gran revelación de esta edición, la francesa Lois Boisson (361°), tras vencerla con un inapelable 6-1 y 6-2.

También este sábado, a las 11.10, el argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers enfrentarán a los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski en el Court Philippe-Chartier, por la final de dobles masculino del Roland Garros 2025.