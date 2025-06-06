¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Papa Leon XIV Policía de Corrientes Parada Pucheta
Papa Leon XIV Policía de Corrientes Parada Pucheta
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
LIGA CORRENTINA DE FÚTBOL

Rivadavia trepó a la punta del Ascenso

El conjunto rojinegro superó a San Marcos 2 a 0 y desplazó a Yaguareté del primer lugar.

Por El Litoral

Viernes, 06 de junio de 2025 a las 22:11
GENTILEZA LIGA CORRENTNA

Rivadavia venció a San Marcos 2 a 0 y es el nuevo puntero en el certamen Oficial de Primera División B en la Liga Correntina de Fútbol.

El Rojinegro se impuso con goles de José María Sandoval y Ramiro Gómez en uno de los partidos que este viernes abrió la 12º fecha.

En el otro cotejo de la jornada, Peñarol y Villa Raquel igualaron en 2 tantos.

Con estos resultados, Rivadavia trepó a la primera ubicación con 25 puntos, y después se ubican Yaguareté 23, Doctor Montaña (juega el domingo) 22, San Marcos 20 y San Jorge 18 en las principales ubicaciones.

La fecha se completará este domingo con esta programación:
Cancha de Sportivo: 14.00 San Jorge vs. Dr. Montaña.
Cancha de Alvear: 14.00 Alvear vs. Barrio Quilmes y 16.00 Robinson vs. Juventud Naciente.
Cancha de Libertad: 14.00 Quilmes vs. Alumni.
 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD