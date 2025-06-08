Portugal se coronó campeón de la Uefa Nation League

A sus 40 años, Cristiano Ronaldo sigue alimentando su legado en el fútbol y comandó nuevamente a la selección de Portugal a la gloria: se consagró campeón de la Uefa Nations League y consiguió su tercer título en toda su historia. ¿El detalle? En todos participó CR7. El duelo, disputado en el Alianz Arena (Múnich, Alemania), terminó en empate 2-2, aunque los lusos se impusieron en los penales por 5-3.

El histórico delantero vivió una montaña rusa de emociones: le gritó un tanto en la cara a un rival, marcó el gol de la igualdad, tuvo que salir por una lesión y no pudo contener la emoción después de la tanda, en la cual no miró los remates.

El desarrollo del enfrentamiento comenzó notablemente adverso para el combinado nacional portugués, ya que la Furia Roja rompió el cero de la mano de Martín Zubimendi a los 21 minutos de partido. Sin embargo, los lusos igualaron el trámite inmediatamente con un golazo de Nuno Mendes. Este tanto se convalidó después de una revisión desde el VAR.

Allí, mientras el árbitro principal, Sandro Schärer, esperaba la confirmación, Cristiano Ronaldo aguardaba la sentencia a su lado, al tiempo que el español Mikel Oyarzabal se quejaba. Cuando el réferi confirmó que el tanto era válido, el Bicho le gritó el gol y le tocó la cara con la mano.

El propio Oyarzabal fue el encargado de devolverle la ventaja a España en el cierre de la primera etapa. Pero a los 60 minutos de partido apareció el histórico goleador para volver a empatar la final. Tras una buena jugada individual por parte de Mendes en la banda izquierda, el Bicho ganó un rebote dentro del área para empujar el balón a la red y computar su tanto número 938 a lo largo de toda su trayectoria.

Cristiano celebró fiel a su estilo: mirando a la hinchada y las cámaras, levantó el dedo índice para indicar que él siempre está, al mismo tiempo que hacía su característico gesto de calma con la palma de su mano.

Sin embargo, el futbolista de 40 años no pudo completar los 90 minutos del tiempo regular. Con el reloj marcando los 88 minutos, Cristiano se lanzó al suelo por una lesión y pidió el cambio automáticamente. La imagen rememoró la final de la Eurocopa 2016, cuando Ronaldo tuvo que retirarse del campo de juego por una molestia física. Aunque el final fue el mismo que en aquella ocasión, ya que Portugal terminó levantando el título.

No sin antes sufrir de manera notable. Más allá de que el elenco dirigido por Roberto Martínez dominó las acciones en el tiempo suplementario, la final de la Nations League se definió desde los 12 pasos. Después de una serie de remates sobresalientes, el punto de inflexión ocurrió cuando el arquero Diogo Costa le atajó el disparo a Álvaro Morata.

Esto le otorgó a Ruben Neves el penal decisivo para darle la victoria al combinado luso. Aunque las cámaras no solo enfocaban el arco, sino que la transmisión oficial logró capturar a un Cristiano Ronaldo que no quiso ver los tiros de sus compañeros y optó por apoyarse en el hombro de Diogo Dalot.

Finalmente, Portugal gritó campeón en Alemania y cosechó su tercer título en toda su historia. El primero de estos llegó en 2016, en la mencionada final en la que los lusos se impusieron 1-0 sobre Francia en la final de la Eurocopa. En 2019 ampliaron su palmarés al vencer por la mínima a Países Bajos en la primera edición de la UEFA Nations League. Ahora, en otro duelo en el que CR7 fue decisivo, sumaron a sus vitrinas un nuevo trofeo.

Ruben Neves marcando el penal decisivo para darle el título a Portugal.

Infobae