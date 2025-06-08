Zárate avanza en la clasificación del CH de Santa Fe

Una gran victoria logró este domingo, Carlos María Zárate (20 años) en el inicio de la clasificación del Challenger en Santa Fe. El tenista correntino superó a Bautista Vilicich (23) para meterse en la ronda final de la etapa.

La competencia, organizada por la Asociación Argentina de Tenis (AAT), se desarrolla hasta el 15 de junio en el tradicional Santa Fe Lawn Tennis Club.

Zárate (1277) derrotó a su compatriota Vilicich (763) por 6-1 y 6-4 en una hora y 14 minutos de juego, en uno de los encuentros de la primera ronda de la clasificación.

El joven correntino que recibió una invitación para disputar la clasificación logró su primer triunfo en el marco de un challenger.

Por el pasaje al cuadro principal, Zárate se medirá este lunes a Dali Blanch, 22 años y 591 en el escalafón internacional, que en la primera ronda eliminó al argentino Tadeo David Ramírez con un doble 6-3.

El torneo forma parte del circuito ATP Challenger Tour, otorga 50 puntos al campeón y reúne a 32 jugadores en el cuadro principal, con presencia de varias promesas del tenis argentino.

Entre los preclasificados (séptimo) aparece el correntino Lautaro Midón que espera un rival de la clasificación para su encuentro de primera ronda.