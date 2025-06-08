Triunfos de Empedrado, Lipton y Huracán

En la continuidad de la 14º fecha, penúltima de la primera etapa, del torneo Oficial de Primera División A en la capital correntina sumaron tres puntos Empedrado, Lipton y Huracán Corrientes.

Con dos goles de Alejandro López, Empedrado venció a Libertad 2 a 0 y se mantiene entre los cinco primeros del certamen.

Por su parte, Lipton goleó a Soberanía 4 a 0 (3 de Barberán y 1 de Sebastián González), logró su tercer triunfo consecutivo y se aleja de los últimos lugares de la tabla.

En el clásico de la fecha, Huracán superó a Sportivo 1 a 0, luego de dos jornadas volvió a la victoria y salió de la zona de promoción.

La fecha había comenzado el viernes con estos resultados: Soberanía 0 - Cambá Cuá 4, Boca Unidos 0 - Mburucuyá 1, Curupay 2 - Ferroviario 1 y Talleres 1 - Independiente 1. El miércoles 11 en cancha de Lipton, desde las 19, jugarán Mandiyú - Sacachispas.

Cumplidas parcialmente 14 fechas, las posiciones está de esta manera: Mandiyú 37 puntos, Curupay 35, Independiente 29, Cambá Cuá y Empedrado 25, Boca Unidos 23, Mburucuyá 22 (x), Ferroviario (x) y Sacachispas 21, Sporrtivo 20, Lipton 16, Huracán 13, Talleres 12, Libertad 8, Soberanía 3 e Invico 1.

Montaña llegó a la cima en la B

Con cuatro partidos se cerró la décimo segunda fecha del Oficial de Primera B que organiza la Liga Correntina de Fútbol. Dr. Montaña superó a San Jorge 1 a 0 y dio alcance a Rivadavia en lo más alto de las posiciones.

Durante la jornada de domingo, Quilmes le ganó a Alumni 1 a 0, Juventud Naciente hizo lo propio, con el mismo marcador, con Robinson y Alvear - Barrio Quilmes terminó 1 a 1.

Así se ubican: Doctor Montaña y Rivadavia 25 puntos, Yaguareté 23, San Marcos 20, San Jorge 18, Alvear y Juventud Naciente 17, Villa Raquel 14, Robinson 11, Peñarol 10, Barrio Quilmes 9, Quilmes 8 y Alumni 3.

La fecha 13, última de la primera etapa, contempla estos encuentros: Juventud Naciente - Peñarol, Villa Raquel - Quilmes, Alumni - San Marcos, Rivadavia - Alvear, Barrio Quilmes - San Jorge y Doctor Montaña - Yaguareté. Libre: Robinson.