Javier Milei productores agropecuarios Kevin Zenon
Voley U14

Las chicas correntinas quedaron décimas en el Nacional

El equipo masculino de Corrientes quedó décimo segundo. Metro se consagró campeón tanto en varones como en mujeres.

Por El Litoral

Domingo, 08 de junio de 2025 a las 19:04
Gentileza Feva

El segundo de los Campeonatos Nacionales del 2025 de voleibol culminó con una edición inolvidable en Bariloche. Fue la categoría U 14, Metro se quedó con la final femenina ante Santa Fe y la masculina contra Chaco para ser el gran ganador Sub 14.
Corrientes finalizó en el décimo lugar entre las mujeres y décimo segundo entre los varones.
Este torneo contó con 20 selecciones femeninas y 18 masculinas en un gran número para ser la más grande hasta el momento. Los equipos jugaron repartidos en zonas hasta el jueves por la noche y viernes y sábado se disputaron los Play Off y demás grupos para las definiciones de posiciones.
Río Negro fue uno de los protagonistas en el masculino y terminó logrando un histórico tercer puesto luego de ganarle el partido por el bronce a La Pampa por 15-13 en el tie break. En tanto, Córdoba femenino también se subió al podio luego de superar a la Bonaerense.
En las finales, en primer lugar, la Metro levantó un primer set muy adverso contra Chaco (de gran torneo) y luego resolvió el triunfo 3-0, también con un tercer parcial muy parejo. Entre las chicas, las de Capital jugaron en gran nivel en el duelo de invictos contra Santa Fe y tuvieron su revancha para ser campeonas por 3 a 1.
Las chicas correntinas integraron la zona 4 de la primera fase donde quedaron terceras con 6 puntos.
En la ronda de playoffs llegaron a la final por el noveno lugar pero cayeron en el último encuentro.
Mientras que los chicos correntinos formaron parte de la zona A en la clasificación donde finalizaron en el cuarto lugar con 8 puntos. Mientras que en la siguiente fase, integraron el grupo D para finalizar últimos con 1 punto.

