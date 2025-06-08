Las chicas correntinas quedaron décimas en el Nacional

El segundo de los Campeonatos Nacionales del 2025 de voleibol culminó con una edición inolvidable en Bariloche. Fue la categoría U 14, Metro se quedó con la final femenina ante Santa Fe y la masculina contra Chaco para ser el gran ganador Sub 14.

Corrientes finalizó en el décimo lugar entre las mujeres y décimo segundo entre los varones.

Este torneo contó con 20 selecciones femeninas y 18 masculinas en un gran número para ser la más grande hasta el momento. Los equipos jugaron repartidos en zonas hasta el jueves por la noche y viernes y sábado se disputaron los Play Off y demás grupos para las definiciones de posiciones.

Río Negro fue uno de los protagonistas en el masculino y terminó logrando un histórico tercer puesto luego de ganarle el partido por el bronce a La Pampa por 15-13 en el tie break. En tanto, Córdoba femenino también se subió al podio luego de superar a la Bonaerense.

En las finales, en primer lugar, la Metro levantó un primer set muy adverso contra Chaco (de gran torneo) y luego resolvió el triunfo 3-0, también con un tercer parcial muy parejo. Entre las chicas, las de Capital jugaron en gran nivel en el duelo de invictos contra Santa Fe y tuvieron su revancha para ser campeonas por 3 a 1.

Las chicas correntinas integraron la zona 4 de la primera fase donde quedaron terceras con 6 puntos.

En la ronda de playoffs llegaron a la final por el noveno lugar pero cayeron en el último encuentro.

Mientras que los chicos correntinos formaron parte de la zona A en la clasificación donde finalizaron en el cuarto lugar con 8 puntos. Mientras que en la siguiente fase, integraron el grupo D para finalizar últimos con 1 punto.