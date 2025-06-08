Regatas busca igualar la serie frente a Oberá Tenis Club

La serie de cuartos de final de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) 2024/25 entre Regatas Corrientes y Oberá Tenis Club (OTC) tendrá su segundo capítulo este lunes.

El encuentro se jugará desde las 21 en el estadio Dr. Luis Augusto Derna de Oberá con el arbitraje de Pablo Estévez, Roberto Smith y Jorge Chávez.

Regatas intentará igualar la eliminatoria después de la derrota que sufrió el sábado 75 a 65 también en Oberá y para evitar regresar con dos match point en contra a Corrientes.

En el encuentro del sábado, OTC marcó el rumbo y llegó a tener una ventaja de 20 puntos. El ritmo del juego y el control de los "tableros" fueron claves para la victoria del equipo que dirige Fabio Demti.

Regatas se vio superado por el ritmo de juego, no tuvo posibilidades de hacer pesar su juego interior y además mostró bajos porcentajes en los lanzamientos. Solo en el final del primer cuarto equilibró el partido, pero no pudo sostener la intensidad y se quedó sin variantes para anotar.

Para el juego de este lunes está en duda la presencia del base Andrés Jaime que se está recuperando de una distención muscular. El santafesino se lesionó en el quinto partido contra San Martín y no tuvo minutos en cancha en el partido del sábado en Oberá.

El juego 3 y el 4 están previstos para el jueves 12 y sábado 14, respectivamente, en Corrientes. En tanto que en el caso de ser necesario, un quinto partido tendrá lugar el martes 17 en Oberá.