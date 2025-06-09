Debuta Midón y Zárate quedó en la clasificación

La cuarta edición del Challenger de Santa Fe, organizado por la Asociación Argentina de Tenis (AAT) tendrá en su cuadro principal a un correntino.

Carlos María Zárate (20 años) quedó en la clasificación y por lo tanto Lautaro Midón (21) es el único representante de la provincia que sigue en el certamen que se juega sobre polvo de ladrillo.

Zárate (1234 en el ránking de la ATP) perdió este lunes frente al estadounidense Dali Blanch (601) en el segundo partido de la clasificación.

Después de 1 hora y 21 minutos, el juego terminó 6-4 y 6-2 a a favor del norteamericano que se metió en el cuadro principal.

Durante la jornada del domingo, Zárate protagonizó la historia del día, al recibir un Wild Card otorgado por la Asociación Argentina de Tenis y aprovechar la oportunidad para ganar su primer partido em el circuito ATP Challenger al derrotar a Bautista Vilicich.

“Hice mi primera gira por Europa. Yo no jugué muchos Futures. Arranqué a jugar el año pasado. Me fue bien, sumé varios puntos, pasé casi todas las qualys así que vengo con mucha confianza”, contó Zárate con una sonrisa que describía su felicidad tras el triunfo del domingo que quedará marcado en su memoria. Además, "Cali" sumó 1 punto para la Beca Galperin al Mérito, la cual premia a los dos tenistas argentinos de hasta 22 años con mayor cantidad de puntos obtenidos en el país en 2025 y se mantiene en el top 5.

Debuta Midón

En la cancha central del Santa Fe Lawn Tennis Club, este martes desde las 10, será la presentación de Lautaro Midón (311).

El correntino enfrentará en la primera ronda a Lorenzo Rodríguez (556) que llega desde la clasificación.

Los argentinos se enfrentaron el año pasado en el M15 de Concepción de Tucumán. El partido de cuartos de final quedó en poder del correntino 6-2 y 7-5.