Boca incorporó a Braida que viaja a Estados Unidos para el Mundial de Clubes

El jugador Malcom Braida se convirtió oficialmente en el segundo refuerzo de Boca para el Mundial de Clubes. Luego de una negociación extensa y con varios vaivenes, el Consejo de Fútbol cerró la operación con San Lorenzo en una cifra cercana a los 1.800.000 dólares brutos, apenas por encima de la cláusula de rescisión.

Este lunes, el lateral/mediocampista izquierdo pasó la revisión médica en el centro Genea y expresó con brevedad su entusiasmo: “Estoy contento y esperanzado”, dijo al ingresar. El ex- San Lorenzo luego de firmar su contrato, se subirá al avión rumbo a Miami, donde se sumará al plantel “Xeneize” junto al otro refuerzo Marco Pellegrino.

Boca había amenazado con ejecutar la cláusula de 1.200.000 dólares, pero Braida, referente y capitán en San Lorenzo, no quería marcharse por esa vía, menos aún hacia un clásico rival. Finalmente, la dirigencia azulgrana aceptó una cifra mayor, que le permite cubrir deudas salariales y compromisos pendientes.

Además, del total del pase, un 50% corresponde a Instituto de Córdoba, club formador del futbolista, y otro 20% sigue en manos de la misma institución, lo que generó tensiones internas en Boedo durante el tramo final de la negociación.

A sus 28 años, Braida cerró un ciclo de tres temporadas en San Lorenzo, donde disputó 137 partidos, convirtió siete goles y brindó nueve asistencias. Si bien arribó al club como extremo, Rubén Darío Insua lo reconvirtió en carrilero, y en ese puesto logró destacarse como uno de los más regulares del fútbol argentino.

Ahora llega con un contrato por cuatro años y se perfila para disputar minutos importantes en la competencia internacional que comenzará en pocos días.

Con Braida ya en camino y Pellegrino sumándose a pesar de una molestia muscular que podría dejarlo afuera de la fase de grupos, en Boca el foco se traslada al tercer refuerzo: Leandro Paredes.

El mediocampista de la Roma está en Argentina por la Fecha FIFA y Juan Román Riquelme, que no viajó con el plantel justamente para avanzar en las negociaciones, ya trabaja en esa gestión. Si bien el pase es complejo, el “Xeneize” tratará de pagar la cláusula especial que tiene el conjunto italiano con Boca, ofreciéndole al campeón del mundo, un contrato mejor que el que se había hablado a principio de año.