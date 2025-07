“Hechizo Natal reúne una mirada crítica y cuidada de artistas que están en los márgenes”

Por Eduardo Ledesma

Versión gráfica: Belén Da Costa

En el episodio 17 de Eduardo Ledesma Pregunta hablamos con Fernanda Toccalino, artista, docente y gestora cultural y quien ha impulsado proyectos clave en el ecosistema artístico de Corrientes. En este episodio, repasamos su recorrido vital y profesional, pero sobre todo nos detenemos en Hechizo natal, el libro que escribió junto con Carlos Lezcano y que reúne años de entrevistas a artistas visuales de la provincia.

Más que un catálogo, Hechizo natal es una cartografía sensible y crítica del arte contemporáneo en Corrientes. Una obra que dialoga con el centro y la periferia, atravesada por lo político, el territorio y la memoria, bajo la idea de que, como decía Francisco Madariaga, “nadie puede escapar al hechizo natal”.

Fernanda, hoy empiezan a verse resultados en función de una semilla que se sembró hace un tiempo que tiene que ver con la creación de encuentros para analizar, producir y para que los artistas puedan intercambiar entre ellos, soportar la crítica del par. Eso me parece que posibilita que hoy estemos hablando de un presente bastante próspero para las artes visuales de la provincia. ¿Lo ves así?

Sí, hay una escena muy rica, muy diversa. A mí siempre me interesaron las localidades pequeñas también y tuve la posibilidad desde el museo, desde el área de artes visuales, de acercarme a otras localidades, de conocer a los artistas de ahí y sentir que estaban en desventaja. Entonces también de poder acercarlos. A veces uno se pregunta qué es lo que querrían ellos. Y ví que quieren no solamente visibilidad y capacitación, también necesitan comer, por ejemplo. Necesitan que los valoren desde la profesionalización del trabajo y la posibilidad de encuentro. Fíjate que hay un Instituto Nacional de Teatro, de Cine, pero el de Artes Visuales es complicado. La importancia del encuentro es prioridad, es muy importante. Se han hecho una serie de encuentros. Yo los he disfrutado como artista y los he gestionado para encontrar, para socializar la producción, para poder tener una mirada que devuelva, de algún modo, la propia, para poder conceptualizar.

¿Y qué es lo que falta? Porque Corrientes va a tener su Museo de Arte Contemporáneo y hace pocos días ocurrió el Arte Co y es como una fortaleza. Ahora, ¿qué falta o cómo dotar a esos espacios espectaculares de un contenido que esté a la altura también?

Tal cual. Sí, yo creo que, insisto, con que todavía falta un reconocimiento a los artistas visuales.

¿Y eso cómo tiene que ser? ¿Tiene que ser con fomento, con becas? ¿O ayudándolos a que sepan cobrar su trabajo?

Pienso que un poco de todo eso que acabas de nombrar. Una vez que el artista entiende que su trabajo vale, también en términos monetarios y que no tiene que recurrir a una segunda profesión para poder vivir, porque muchos lo hacen de manera aficionada o como un hobby, todo es distinto. Yo creo que lo que hay que lograr es que el artista entienda que hay un tarifario que no se respeta, hay un montón de situaciones en donde el artista lo hace, y lo hace porque lo convencen de que la visibilidad le va a retribuir, pero no siempre. Después creo que muchas veces no se pone en pie de igualdad con otras escenas y tiene que irse de acá. Yo lamento mucho que tengan que irse, porque valoro mucho a aquel artista que sostiene el territorio, que se queda acá. Pero muchas veces tiene que irse porque no es reconocido. No le queda otra.

A propósito, en ArteCo se busca un poco eso, porque es un mercado. Eso, por lo menos mientras dura esta feria, funciona, ¿o no?

Sí, se han vendido muchas obras, han venido coleccionistas. También hay un incipiente mercado local. Hay algunos coleccionistas acá. Eso está buenísimo. Está bueno también que el público no especializado recorra la feria y se pueda enamorar de alguna pieza y que no se le exige una idoneidad, un conocimiento.

¿Y qué es Hechizo Natal? Esta obra de la que fuiste parte.

Es un libro que tiene un recorrido muy largo. Nace en unas entrevistas a artistas visuales, inicialmente hechas por Carlos Lezcano, gran amigo, espectacular periodista y una persona que sabe escuchar mucho, muy sensible. Él empezó a hacer entrevistas a estos artistas en el programa “Todos los vientos” en Radio Unne y a partir de esas entrevistas que devinieron en notas, que se publicaron en el diario El Litoral, surge el interés.

Son sumamente importantes porque devuelven también nuevamente la mirada al artista. Muchas veces el artista dice, yo no sé hablar y no sé escribir. Y en este caso es un texto que está en primera persona. Está motivado por una pregunta, pero en realidad el que habla es el artista. Este libro surge del interés de una editorial, Farber, de la mano de Catalina Tovorovsky y de Ernestina Perrens, de reunir el material de estas entrevistas, adaptarlas, editarlas y reunirlas en este ejemplar. También hay que decir que después de las entrevistas se sumaron algunos colaboradores como Cleopatra Barrios, Natalia Schejter y Lola Lezcano.

Este libro en realidad no es un trabajo de investigación, no tiene una mirada académica, es un libro accesible, ameno, de los artistas que hablan en primera persona.

La selección fue natural, diría yo, no fue compleja. En principio, fueron los correntinos. Es una mirada territorial y afectiva. Y digo afectiva desde esto de dejarse afectar de aquellos que de alguna manera me llamaron la atención, me interesaron, nos interesaron. Reúne a estos artistas que son diversos, que tienen distintas competencias técnicas, distintos posicionamientos teóricos, distintas materialidades de las obras, porque hay videos, hay pinturas, hay fotos, hay distintas temáticas.

Esto es un objeto, además, ¿no? No tiene un objetivo de venta “per se”, pero los artistas lo recibieron con mucha emoción también por eso.

Yo creo que el material, le devuelve una mirada crítica y todo eso para gente que produce en estos márgenes, crítica, cuidada. Para mí es súper importante este gesto de amorosidad, casi son detalles de ternura con calidad. En total, son 21 artistas de los cuales dos de ellos: Laura Zeniquel y Mati Obregón fallecieron recientemente y eran muy queridas. Cuando escribíamos sabíamos que no las íbamos a poder entrevistar y entonces nos dejamos interpelar por sus obras y sentimos que eran ellas quienes nos entrevistaban y, de algún modo, nos hacían escribir. Y, bueno, fue muy emotiva la devolución, no solamente de estas lecturas, sino de todas en general.

¿Podríamos hablar de que este es un primer tomo?

Ojalá, espero que sí. A mí me da mucho gusto, porque las entrevistas que vinieron después, a mí me cambiaron.

¿Cómo sería?

A mí me cambiaron porque me hacen animarme a más repreguntas o a indagar desde otros lugares. Y además me gustaría pensar que sí, que va a haber otra edición que los va a incluir. Entonces, ya es como que empiezo con un enfoque.

¿Dónde se consigue el libro?

Se consigue en Capítulo Uno y también se consigue en el Museo de Bellas Artes Juan Ramón Vidal. Así que en ambos lugares está a la venta. Creo que es un libro que es lindo tenerlo, lo recomiendo.

"Hechizo natal", de Fernanda Toccalino y Carlos Lezcano se presentará el próximo 15 de julio en la Feria del Libro de Corrientes, en el auditorio del quinto piso de la Galería Colón a las 18.