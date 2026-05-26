Gramado: tres experiencias para conocer las raíces coloniales de la ciudad

Gramado es un destino con experiencias diversas, con atracciones y actividades que se adaptan a los perfiles más distintos de viajeros. Ya sea en un viaje familiar para explorar parques temáticos, como pareja para disfrutar del encanto y el ambiente cálido de la ciudad, o con amigos para descubrir restaurantes coloniales, bodegas y cafeterías, hay algo que todo visitante acaba experimentando, sin darse cuenta.

El patrimonio cultural de la ciudad es una de sus características más auténticas y se conserva en las tradiciones, sabores y espacios que mantienen viva la historia de los inmigrantes que ayudaron a construir la identidad de la región. Con actividades que pueden explorarse durante todo el año, las raíces coloniales de la ciudad están presentes en experiencias que incluyen excursiones rurales, cafés coloniales, bodegas, productos artesanales y espacios que preservan las tradiciones de los inmigrantes. La diversidad de estas atracciones puede ser experimentada por los visitantes en las más de 70 atracciones del interior de Gramado.

Acá algunos consejos para descubrir el destino:

Excursiones rurales para explorar el interior de Gramado

Los itinerarios de turismo rural invitan a los visitantes a sumergirse en las tradiciones heredadas de las culturas alemana, italiana y portuguesa, que aún están presentes en la vida cotidiana de las comunidades locales. Entre paisajes naturales, propiedades familiares y experiencias relacionadas con la agroindustria, los tours ofrecen una inmersión en la cultura del campo a través de experiencias únicas llenas de historia.

Entre los puntos destacados se encuentran los itinerarios Caminhos Linha Ávila, O Quatrilho, Raízes Coloniais y Tour no Vale, que presentan paisajes rurales, gastronomía típica y el modo de vida de las familias de la región. Los visitantes pueden explorar bodegas, viñedos, cafés coloniales y pequeños productores que preservan tradiciones transmitidas de generación en generación, transformando el turismo rural en una oportunidad para ralentizar y descubrir un Gramado aún más auténtico.

Inmersión en las bodegas

La Ruta del Vino de Gramado invita a los visitantes a experimentar una verdadera inmersión en la cultura de la uva y el vino. Situadas en la zona rural del municipio, las bodegas familiares unen tradición, hospitalidad y naturaleza, ofreciendo experiencias que van mucho más allá de la simple catación. El itinerario reúne desde vinos coloniales hasta etiquetas finas, así como vinos espumosos y zumos producidos por familias artesanales que mantienen vivo el patrimonio transmitido de generación en generación.

Entre los puntos destacados de la ruta se encuentran: la tradicional bodega de Ravanello, reconocida como la primera bodega boutique de Gramado; Casa Seganfredo, que ofrece una experiencia que combina paisajes montañosos, viñedos y procesos de producción artesanal; la historia centenaria de la familia Masotti, que ha mantenido viva la tradición italiana en la producción de zumos y vinos desde 1887; y la familia Lazaretti y la bodega Benvic, que apostaron por una recepción sencilla y acogedora, reforzando el carácter familiar y afectivo que caracteriza el interior de Gramado.

Gastronomía en el centro de la ciudad

Los cafés coloniales tradicionales son una de las experiencias gastronómicas más emblemáticas de Gramado y reflejan directamente el patrimonio cultural dejado por los inmigrantes europeos en la región. Servidos en abundantes mesas, los cafés reúnen recetas típicas de la colonización italiana y alemana, con cucas, gelatinas artesanales, pasteles, tartas, quesos, salchichas y una gran variedad de panes preparados de forma artesanal. Más que una comida, la experiencia ofrece una inmersión en sabores emotivos y tradiciones familiares.

Otro punto que refleja esta conexión entre Gramado y la cultura colonial es la Praça das Etnias, donde se encuentra la tradicional Casa do Colono. El espacio reúne a productores locales que venden productos típicos de la región, como panes caseros, cucas, galletas, mermeladas, miel y productos artesanales preparados por familias del interior del municipio. Los famosos panes coloniales, siempre frescos y con recetas tradicionales, se han convertido en una de las marcas gastronómicas más codiciadas por los visitantes.

La gastronomía y la producción local también pueden explorarse durante la Festa da Colônia, uno de los eventos más emblemáticos del calendario de la ciudad. Celebrado anualmente en abril y mayo, el Festival celebra el patrimonio de los inmigrantes con presentaciones culturales, música típica, danzas folclóricas y una gastronomía abundante y emotiva, preparada por familias de la región.

Durante la Festa da Colônia, se fortalece el vínculo entre el campo y la ciudad, y los agricultores llevan sus productos directamente al evento, promoviendo el consumo consciente y valorando la producción local. Uno de los puntos destacados es el tradicional "Forno da Colônia", donde se hornean panes y cucas durante todo el día. Para los visitantes, el evento es una oportunidad para ir más allá de lo obvio y descubrir un destino que tenga historia en cada detalle.

Para Ricardo Bertolucci, secretario de Turismo de Gramado, experimentar las raíces coloniales de la ciudad es una experiencia indispensable para quienes visitan el destino. "Gramado es una ciudad diversa y auténtica, donde cada experiencia cuenta la historia de las personas que construyeron la identidad local a lo largo de las generaciones. Las tradiciones preservadas en el campo, las costumbres y celebraciones culturales en toda la ciudad reflejan el legado de los inmigrantes y de las comunidades que forman parte de esta trayectoria. Estamos muy orgullosos de esta historia", concluye Ricardo.

Acerca del Departamento de Turismo de Gramado

El Departamento de Turismo de Gramado es la agencia gubernamental responsable de planificar, promover y desarrollar actividades turísticas en el municipio, consolidado como uno de los destinos más prestigiosos de Brasil. Reconocida por su hospitalidad, eventos reconocidos y su apreciación de la cultura y tradiciones locales, Gramado atrae visitantes de Brasil y del extranjero, impulsando la economía y fortaleciendo el sector servicios. El turismo es la principal actividad económica de la ciudad, destacando por la diversidad de atracciones a lo largo del año. Para más información sobre el destino, visita la página web oficial.

Acerca de Gramado, Canela y la Oficina de Visitantes de la Región de Gramado, Canela y Hortensia

La Oficina de Convenciones y Visitantes es una fundación sin ánimo de lucro, mantenida por el sector privado, con la misión de fortalecer el turismo de eventos y ocio en Gramado y la región de las Hortensias. Desde su creación en 1999, ha estado activa en la atracción y apoyo de eventos asociativos, corporativos, deportivos, sociales e incentivivos, además de promover acciones de marketing que consolidan a Gramado como una referencia nacional e internacional en hostelería y experiencias turísticas. El CVB también conecta a empresas miembros, proveedores de servicios y organizadores de eventos, generando negocio y contribuyendo al desarrollo económico sostenible de la ciudad. Para más información, visita la página web oficial.

