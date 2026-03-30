La inmensidad natural de Gramado: parques, olivos y escenarios que cambian con la estación

Enviada Especial a Gramado, RS, Brasil.-

Una de las cosas que más me maravilló de Gramado fue su inmensidad natural. Quizás por momentos recuerde a nuestra Córdoba -más de uno la compara con Villa General Belgrano-, pero hay algo en ese aire puro, en ese verde profundo, que la vuelve única. Sobre todo cuando uno se aleja del centro y se acerca a las zonas rurales, donde el ritmo baja y la naturaleza empieza a marcar el pulso.

Cuando dicen que Gramado es inolvidable, probablemente hablen de eso: de una belleza difícil de explicar, que no se agota en una postal.

Desde reservas naturales hasta predios productivos donde se cultivan frutas, verduras y olivos, todo parece teñido de un verde particular. Como si la tierra hubiese sido bendecida para crecer sin esfuerzo, por nuestra santa Pachamama. Y la fauna lo confirma: alcanza con detenerse unos minutos para escuchar aves, ver pequeños animales o sentir que el entorno está vivo y mirándote.

Para los amantes del turismo aventura, el escenario es ideal. Gramado se desarrolla sobre el imponente Valle del Quilombo, un bolsón serrano compartido con la vecina Canela, donde conviven cascadas, pendientes abruptas y bosques nativos de araucarias. Estas especies, protegidas por ley, no solo forman parte del paisaje, sino de un ecosistema completo: sus frutos alimentan aves y animales que sostienen la biodiversidad local.

Invitados por la Secretaría de Turismo, recorrimos algunos de los puntos clave que condensan esta identidad natural.

Olivas de Gramado: producción, paisaje y experiencia sensorial

El cañón “Pedras Brancas” se despliega como una de las postales más imponentes de la Serra Gaúcha: una formación natural de gran escala donde conviven paredes rocosas, campos abiertos, bosque nativo y cascadas. En ese escenario, casi cinematográfico, se inserta Olivas de Gramado, un parque productivo y turístico que alberga más de 12.000 olivos de seis variedades y del que surge uno de los primeros aceites de oliva elaborados en la región.

La propuesta combina paisaje, gastronomía y experiencia. Hay senderos naturales, una granja con animales, actividades de turismo activo, como bicicletas aéreas o scooters eléctricos, y espacios pensados para toda la familia. Es fácil dedicarle una tarde completa, sobre todo si el plan incluye quedarse hasta el atardecer, cuando el sol cae sobre el cañón y convierte la vista en un espectáculo en sí mismo.

El corazón del recorrido es la degustación sensorial de aceites. Guiada por sommeliers, la experiencia, de unos 45 minutos y con cupos limitados, permite entender diferencias clave entre un aceite industrial y uno de producción local: aromas, texturas, intensidades. A través de combinaciones con productos regionales, el aceite deja de ser un acompañamiento para convertirse en protagonista. Y sí, al final, es difícil no querer llevarse una botella como recuerdo.

La visita se completa con el “Ferrocarril Olivas”, un paseo que recorre el predio mientras introduce al visitante en la historia del lugar. El circuito incluye paradas en miradores naturales y en el Bosque Encantado, un espacio lúdico habitado por figuras que evocan mariposas, hadas y criaturas imaginarias. Todo, con el cañón como telón de fondo permanente.

Olivas de Gramado tiene algo de experiencia transformadora. No solo por la calidad de su propuesta, sino por esa sensación, tan simple como potente, de querer quedarse un poco más. O, incluso, fantasear con cambiar de vida y dedicarse a cultivar aceitunas en medio de ese paisaje. Porque cuando naturaleza y producción logran convivir en equilibrio, el resultado no se explica: se vive.

Garden Park Gramado: naturaleza diseñada para contemplar

Con una extensión equivalente a 14 canchas de fútbol, Garden Park Gramado es un inmenso predio natural que parece salido de una película. Nueve senderos, cada uno con un paisaje distinto, invitan a bajar el ritmo y detenerse: escuchar a las aves, observar a las ardillas que se asoman entre los árboles y dejarse envolver por el aroma de cientos de flores cuidadosamente distribuidas en todo el parque.

El espacio fue concebido por André Tissot y desarrollado durante más de tres décadas como un verdadero refugio de contemplación. Uno de sus rasgos más distintivos es la presencia de robles -más de 200 ejemplares traídos desde Canadá- que hoy se elevan imponentes entre la mata nativa. “Fueron implantados respetando la topografía original del terreno”, explica Roberta Rauber, responsable de Marketing del parque, en diálogo con El Litoral.

La belleza de Garden es difícil de traducir en palabras. “Lo más lindo de trabajar acá es que todos los días el parque es distinto. Te vas con otra energía”, resume Rauber. Y es así: la luz, el clima y las estaciones transforman constantemente el paisaje, haciendo que cada visita sea única.

Los espacios están pensados al detalle para múltiples experiencias: contemplar, descansar, fotografiar, caminar o hacer un picnic. Todo enmarcado en una arquitectura vernácula que utiliza madera orgánica y se integra con el entorno, reflejando la identidad local sin imponerse sobre la naturaleza.

No sorprende que sea uno de los lugares más elegidos para sesiones fotográficas: parejas, novios y quinceañeras encuentran aquí un escenario perfecto. Ríos con nombres indígenas, pequeñas cascadas y senderos de trekking completan una propuesta que combina calma e intensidad en partes iguales.

Garden Park es, en definitiva, un lugar donde el tiempo desacelera. Un paisaje que no solo se recorre, sino que se respira.

Cascata do Caracol: la postal que se vuelve experiencia

El paseo en la naturaleza n.º 1 de la región según TripAdvisor se encuentra justo en el límite entre Gramado y Canela. Se trata de una de las excursiones más elegidas por quienes visitan la zona: un recorrido cuidado y accesible que avanza por senderos suaves, rodeados de selva nativa, flores y el sonido constante de la naturaleza. Un parque que, además de paisajes inolvidables, guarda una historia familiar con tintes de telenovela brasileña.

Por su ubicación, alejada del centro, lo más recomendable es llegar en transfer. En ese sentido, servicios como Brocker Turismo, encargados también de la excursión, facilitan la experiencia desde el inicio. El trayecto ya funciona como antesala: campos productivos, parques temáticos de Canela y postales de la Serra Gaúcha acompañan el camino, junto a clásicos de la gastronomía regional como Garfo & Bombacha, una churrascaría histórica en funcionamiento desde 1988.

Una vez en el predio, un transporte interno recorre varios kilómetros del parque mientras introduce al visitante en su historia. La narración, a cargo de “Azul”, una urraca típica de la región, presenta a los primeros pobladores: la pareja de inmigrantes alemanes Guillermo y Bárbara. A través de sus voces, el relato reconstruye el esfuerzo de quienes transformaron la selva en el actual Parque do Caracol.

Entre todas las escenas, hay una frase que sintetiza la experiencia: ese verde que envuelve, la altura de los árboles, la sensación constante de que la naturaleza observa en silencio. Y es ahí donde empieza la verdadera inmersión.

El recorrido continúa a pie, en un sendero donde el paisaje ya no solo se ve: también se escucha. El sonido del agua anticipa lo inevitable. La Cascata do Caracol, una de las caídas más imponentes de Brasil, aparece de pronto, con sus 131 metros de altura. Es un momento suspendido: la escala, la fuerza, el entorno. Todo se vuelve más intenso.

Al final del trayecto, uno de los puntos más buscados: el “Columpio Infinito”, un mirador suspendido que da la sensación de volar frente a la cascada. La experiencia, además, queda registrada: los guías filman el momento, generando un recuerdo que trasciende la visita.

El regreso se hace más liviano, atravesado por todo lo vivido. Pero antes de cerrar la jornada, hay una parada obligada: la “Casa da Vó Ivonne”. Una antigua vivienda alemana reconvertida en museo y restaurante, donde un buffet casero, de esos que remiten a la cocina de abuela, pone el broche final a una experiencia tan sensorial como inolvidable.

Más allá de cada atractivo puntual, hay algo que atraviesa toda la experiencia: Gramado cambia. Con las estaciones, con la luz, con los eventos. El verde intenso del verano no es el mismo del otoño rojizo, ni el invierno -con temperaturas que pueden rozar los 0°C- se parece a la primavera florecida.

Esa mutación constante es, quizás, una de sus mayores virtudes. No hay una sola forma de conocer Gramado.

En tiempos donde viajar muchas veces se reduce a acumular lugares, Gramado propone otra lógica: quedarse, observar y entender. Porque en su inmensidad verde, esa que cambia pero siempre permanece, está la clave de por qué quien llega, inevitablemente, quiere volver.