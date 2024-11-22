La tajante decisión de la China Suárez tras los reiterados insultos de Martín Cirio

Eugenia 'China' Suárez decidió llevar a la Justicia al youtuber Martín Cirio, tras los ofensivos comentarios que el influencer realizó sobre ella, luego de que salieran a la luz imágenes de la actriz cenando en Madrid con el piloto Franco Colapinto. En redes sociales, se viralizó un video donde Cirio lanzó duras palabras contra Suárez, llamándola "put..." que "no puede dejar una pij... sin chupar" y afirmando que es "una gata que necesita mear a todos los machos".

Estas declaraciones despectivas generaron un fuerte rechazo y llevaron a la actriz a tomar medidas legales. Por esa razón, China Suárez envió una carta documento exigiendo una retractación pública por parte de Cirio. La periodista Paula Varela informó en el programa Socios del Espectáculo: "Se le mandó una intimación para que se retracte de sus dichos. Si no lo hace, esto puede escalar a instancias judiciales más serias".

¿Quién es Martín Cirio?

Conocido como "La Faraona", Cirio se hizo famoso en el ámbito digital gracias a sus videos de viajes publicados en YouTube. Con el tiempo, fue ganando popularidad al compartir anécdotas y reflexiones de su vida cotidiana, alcanzando una audiencia de casi 800 mil suscriptores. Sin embargo, su estilo provocador y sus constantes exabruptos lo han envuelto en diversas polémicas.

En una de sus transmisiones más recientes, volvió a arremeter contra Suárez, asegurando que “le gustan los hombres casados para demostrar que es mejor que las otras” y que, cuando la situación se hace pública, “se convierte en la primera feminista”. Estas palabras parecen haber colmado la paciencia de la actriz, quien busca frenar este tipo de ataques mediáticos.

La demanda de la China Suárez marca un límite en la tolerancia hacia los insultos y calumnias que suelen proliferar en internet, un mensaje claro para quienes abusan de su visibilidad pública para denigrar a otros.

