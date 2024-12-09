Dos participantes de Gran Hermano podrían ser expulsados por sus comentarios sobre Luciana

Pasan las ediciones de Gran Hermano, pero aún así los participantes no aprenden a medirse con comentarios frente a las cámaras. Y, si bien sería primordial que aprendan hacerlo incluso cuando no están en un reality, por lo menos frente al público deberían aprender a callarse, en especial cuando tienen tanta llegada al público. En especial si se trata de opinar sobre la vida de otra persona.

Lo cierto es que, a pocos días del inicio de Gran Hermano 2024-2025, los participantes ya empezaron a analizarse entre ellos. Sin embargo, también entraron en ciertas polémicas. Esto es porque en una charla en el cuarto, Giuliano Vaschetto, Luca Figurelli, Carlos Tocco y Brian Alberto hablaron sobre Luciana Martínez, participante transgénero, con comentarios que generaron polémica en las redes sociales. Los jugadores mostraron sus prejuicios hacia su compañera, despertando críticas masivas en el público, incluyendo un pedido de expulsión o sanción como mínimo.

El primero en hablar fue Giuliano, quien sin ningún tapujo rompió el hielo con una pregunta hacia Brian: “De la chica Luciana, ¿qué onda? ¿Qué opinás de esa piba? ¿Qué es para vos?”. El vendedor ambulante respondió de forma cauta: “Yo no sé. Prefiero no opinar. La verdad que ni idea”. Sin embargo, Carlos fue más directo y afirmó: “Es trans”.

“Me lo dijeron y me empezó a cuadrar por todos lados. Lo que ven es que no se desnuda, no va a la pileta, se le nota en la cara, las facciones del cuerpo. ¿Cómo va a ser tan específica?”, agregó Giuliano entonces. En tanto, Carlos aseguró que nadie le comentó nada, pero también insistió: “La ves y te das cuenta”. La charla, cargada de comentarios polémicos, quedó grabada por las cámaras.

Tal es así que el video de la conversación rápidamente se hizo viral en redes sociales y miles de usuarios expresaron su enojo. No solamente por la falta de respeto y sensibilidad de los participantes, sino también porque muchos destacaron que este tipo de cosas no deberían pasar en televisión. “Luciana no tiene por qué enfrentarse a esto en televisión”, escribieron varios usuarios.

FUENTE: minutouno.com