Una multitud se acercó al Teatro Maipo para despedir a Antonio Gasalla

El mundo del espectáculo está de luto tras conocerse la noticia del fallecimiento de Antonio Gasalla. El artista murió este martes, a los 84 años tras atravesar diversos problemas de salud en los últimos tiempos.

Según informaron sus allegados, el velatorio se llevará adelante en el Teatro Maipo, a partir de las 19. Allí, cientos de personas, familiares y colegas del reconocido artista se hicieron presentes en el lugar para despedir sus restos.

Este lugar fue elegido porque es un escenario emblemático donde protagonizó numerosos espectáculos a lo largo de su carrera.

El velatorio seguirá mañana en la casa funeraria Zuccotti Hnos, ubicada en Av. Córdoba 5080, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde las 7 hasta las 10 de la mañana. Posteriormente, sus restos serán trasladados al Parque Memorial en Pilar, donde recibirán el último adiós.

Durante estas horas, diferentes personalidades se acercaron al Maipo, entre ellos: Leonardo Cifelli, secretario de Cultura; el productor teatral Carlos Rottemberg; Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico; y el actor Daniel Aráoz. También estuvo presente su hermano, Carlos Gasalla, quien lo acompañó y cuidó en todo momento, y su íntimo amigo Marcelo Polino.

FUENTE: minutouno.com