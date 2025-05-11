La foto de L-Gante a los besos en un boliche tras su nueva separación de Wanda Nara

A pocos días de reconciliarse y separarse de Wanda Nara, L-Gante fue fotografiado junto a Rocío, joven que se dedica a las danzas árabes y con la que está viviendo un fogoso affaire.

“La nueva novia de L-Gante”, escribió la periodista Pilar Smith en X, junto a una foto del cantante de cumbia 420, besándose apasionadamente con una señorita en el boliche.

QUIÉN ES ROCÍO, LA BAILARINA CON LA QUE L-GANTE FUE REGISTRADO A LOS BESOS

“Baila en Turquía y en Dubái”, explicó Majo Martino en Sálvese quien pueda y reveló haber visto un chat del último domingo donde el cantante le escribió la bailarina “Te extraño”.

Asimismo, la panelista se puso en contacto con Rocío, que no confirmó el romance, pero dejó entrever que hay algo más que una amistad.

“Me pone: ‘Ahora entiendo por qué Wanda no lo suelta’”, le escribió la bailarina a Majo, que reveló que este vínculo se formó a raíz de More Rial, quien los presentó.

Ciudad Magazine