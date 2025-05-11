Así fue el reencuentro de Pampita y Roberto García Moritán

Pampita y Roberto García Moritán se reencontraron en un contexto escolar para celebrar El Día de la Virgen de Luján junto a su hija en común, Ana. A ocho meses de la escandalosa separación, la modelo y su exmarido pasaron una tarde en familia y lo compartieron en redes sociales.

Lejos de las polémicas, los padres de la niña dejaron en claro una vez más que la prioridad en su vida es la menor. A pesar de que en la última aparición pública de Roberto se le hiciera referencia a las supuestas infidelidades a Carolina, los problemas quedaron al margen y se mostraron unidos.

En las historias de Instagram de Anita compartieron una postal de ella con su papá en el colegio y luego otra con la de la empresaria con la niña. A ambos se los vio sonrientes en las fotos, y a pesar de no posar juntos, demostraron que harían todo por ver feliz a su hija.

QUÉ DIJO PAMPITA DEL ESCANDALOSO CRUCE DE EVELYN VON BROCKE Y GARCÍA MORITÁN

Notero, Santiago Riva Roy: -En Mujeres Argentinas le preguntaron al hueso por las infidelidades.

Pampita: -Le tienen que preguntar a él, cómo voy a hablar yo de esas cosas.

Notero: -Pero vos, como mujer del medio, podés decir “estuvo muy ponzoñosa Evelyn, o estuvo bien”. O sea, es famoso, es el ex de Pampita, se la mandó. ¿Está bien que le pregunten? ¿Está mal?.

Pampita: -No tengo ni idea. Sí sé que cuando uno va a un programa sabés que te van a preguntar cosas. En lo personal, en 25 años de trabajo, nunca pasé una lista (de preguntas).

Notero: -Nunca has condicionado una nota. Es verdad.

Pampita: -Me la banco. Si estoy expuesta y voy al lugar, me la banco.

Notero: -Él empezó con los carpetazos. “Si yo hablara de ustedes”.

Pampita: -No sé nada. El que tiene que hablar de sus cosas personales es él y no mandarme a mí a hablar de sus cosas. Yo siempre voy a hablar bien del padre de mi hija.

