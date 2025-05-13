Gérard Depardieu fue condenado a un año y medio de cárcel por agresión sexual

Un tribunal de París declaró al actor francés Gérard Depardieu culpable de agredir sexualmente a dos mujeres en el rodaje de una película en 2021 y le impuso una condena de 18 meses de prisión con suspensión de la pena, en una caída en desgracia para una figura destacada del cine francés.

En uno de los casos de mayor repercusión del movimiento #MeToo que han llegado ante los jueces en Francia, Depardieu había negado repetidamente cualquier delito alguno, y su abogado dijo que apelaría la decisión del tribunal.

Según las denunciantes, las agresiones tuvieron lugar en septiembre de 2021, cuando Depardieu rodaba una película titulada "Les Volets Verts" ("Las persianas verdes") sobre un actor que envejece y se enfrenta a la decadencia de sus facultades.

Este es el primer juicio contra Depardieu por agresión sexual. Varias otras mujeres han hecho acusaciones similares en los medios de comunicación, y un presunto caso de violación podría llegar a los tribunales en el futuro.

Al final del juicio, celebrado en París a fines de marzo, el fiscal Laurent Guy declaró que "es perfectamente posible ser un excelente actor y un gran padre, y aun así cometer un delito".

El movimiento de protesta #MeToo contra la violencia sexual ha tenido dificultades para ganar la misma tracción en Francia que en Estados Unidos, aunque hay indicios de que las actitudes sociales hacia la agresión sexual pueden estar cambiando.

Una de las dos demandantes, Amelie K, decoradora de plató, había declarado ante el tribunal que el actor la había manoseado por todo el cuerpo mientras la atrapaba entre sus piernas y le hacía comentarios sexuales explícitos.

"Me tocó todo, incluso los pechos", declaró ante el tribunal. "Estaba aterrorizada, él se reía". El presidente del tribunal dijo que dos testigos corroboraron su versión, mientras que Depardieu, había sido contradictorio en sus propias declaraciones.

En los últimos años, Depardieu se ha enfrentado a un creciente número de acusaciones de agresión sexual, lo que ha puesto de relieve el trato que reciben las mujeres en la industria cinematográfica. Depardieu ha negado sistemáticamente haber cometido delito alguno.

Su juicio ha puesto de manifiesto la división generacional en Francia en torno al sexismo y algunas destacadas actrices de edad avanzada le han defendido. Brigitte Bardot, de 90 años, dijo el lunes a la cadena BFM TV que "los que tienen talento y meten mano a una chica son arrojados a la alcantarilla".

Depardieu, que negó haber cometido agresión sexual, argumentó ante el tribunal que no consideraba agresión sexual poner la mano en las nalgas de una persona y que algunas mujeres se escandalizaban con demasiada facilidad.

