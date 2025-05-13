La China rompió el silencio: Mauro Icardi y la posibilidad de volver a ser madre

Después de tanto escándalo, la China Suárez rompió el silencio en una entrevista con Gustavo Méndez, en el marco del estreno del nuevo ciclo de streaming de Televisión Pública. Allí, la actriz habló sin filtro de su relación con Mauro Icardi y la posibilidad de volver ser madre.

Sobre su relación con el futbolista, Eugenia comentó sin vueltas: “Me pasa que tenemos un nivel de compatibilidad que nunca había experimentado, y no lo digo para hablar mal de las personas con las que estuve”.

“Nunca me había pasado de decir ‘tengo todo en una persona’. Esa cosa de compañerismo, de querer hacer todo con la otra persona; cuando yo era de esas personas que necesitaba su espacio”, admitió la actriz. Y remarcó: “Re envejecería al lado de esta persona”.

“Cuando entra en confianza, él es muy divertido. Nos reímos de las mismas cosas, tenemos el mismo humor negro. Somos muy similares”, siguió diciendo.

Luego, habló de cómo es su personalidad cuando se enamora. “Cuando estoy enamorada manejo una intensidad, pero es con la misma intensidad que dejo de amar. Por eso a veces parezco fría, pero... cuando amo, te doy todo. Mi corazón, mi confianza”, admitió.

Por otro lado, habló de su maternidad y de la posibilidad de agrandar la familia junto a Mauro Icardi. “Ser madre es mi gran pasión”, dijo sobre la experiencia de criar a sus hijos.

En cuanto a su historia familiar, explicó: “Me crié con padres separados y para mí nunca fue un trauma gracias a ellos. Mi madre nunca me habló mal de mi padre ni mi padre de mi madre, y eso es lo que hago con mis hijos”.

Sobre la posibilidad de seguir agrandando la familia, lanzó en modo de broma: “Por ahora estoy bien. No te digo que cerré la fábrica, pero tres es mucho”.

