Incendio en Corrientes Gustavo Valdés explotación laboral
Martín Ku de Gran Hermano apareció con el rostro vendado y causó preocupación

El ex participante del reality usó sus redes sociales para compartir una foto y llamó la atención de sus seguidores.

Por El Litoral

Jueves, 15 de mayo de 2025 a las 12:14

Después de tanto escándalo, Martín Ku causó preocupación al subir una foto en sus redes sociales con la cara vendada, internado en un clínica. En su posteo, el ex Gran Hermano contó qué le había pasado.

Según comentó, el ex jugador del programa tuvo que someterse a una intervención quirúrgica por un problema respiratorio.

En la publicación, El Chino llevó tranquilidad a sus seguidores, que se mostraron bastantes preocupados y no sabían con exactitud qué ocurría.

"Todo ok. Me operé de la nariz para poder respirar mejor. Y de paso me hice algunos retoques estéticos", escribió el ex participante del reality de Telefe.

Además, en otra imágen que subió, Martín se mostró acompañado junto a su nueva novia. La nueva pareja del Chino se llama Manón Chiavon, es influencer y dueña de una marca de ropa deportiva.

FUENTE: minutouno.com

