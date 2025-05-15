Luck Ra habló tras los problemas con la policía de Bolivia: "No entiendo nada"

Este miércoles, el mundo de la música se vio un poco revolucionado, ya que se dio a conocer que Luck Ra había sido demorado en el aeropuerto Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, por presunta estafa.

En medio de tantos rumores, el cantante cordobés usó sus redes sociales para romper el silencio y explicar lo que estaba pasando. “Amigos, me acabo de levantar de la siesta y supuestamente estoy preso en Bolivia”, dijo.

"No entiendo nada, pero estoy bien”, se sinceró el cordobés, que prepara su show en Vélez, a través de una historia de Instagram, donde se lo puede ver con cara de dormido.

En un principio, los medios bolivianos afirmaron que el cantante había cobrado unos ocho millones y medio de pesos argentinos por un show en La Paz que no se realizó, por lo que habría intervenido la justicia con una orden de aprehensión por estafa agravada con víctimas múltiples.

Juan Facundo Almenara Ordoñez fue demorado en el aeropuerto internacional de Viru Viru, pero fue liberado ya que no tenía impedimentos por parte de Migraciones de Bolivia, advirtieron.

Horas después, desde el entorno de Luck Ra emitieron un comunicado dando más detalles de la situación y llevaron tranquilidad a los fanáticos del cantante, que no estaban entendiendo lo que sucedía.

“Queremos aclarar lo que se ha estado comentando en relación a un hecho ocurrido recientemente en Bolivia. La situación fue un malentendido relacionado con un show previo en el país, originado por un incumplimiento en los términos de pago hacia el artista”, comenzaron diciendo.

“Se le notificó que el promotor local había iniciado un reclamo. Todo ya fue resuelto. No hubo ningún conflicto mayor. Luck Ra ya se encuentra en la ciudad de Sucre, preparado para presentarse esta noche como estaba previsto”, concluyeron los productores del cordobés.

