La revelación de Moria Casán sobre la asesina de Villa Crespo

Moria Casán volvió a convertirse en el centro de la escena, pero esta vez no fue por una de sus picantes declaraciones en televisión, sino por un inesperado episodio que la vinculó indirectamente con uno de los casos policiales más impactantes del año: el de la masacre de Villa Crespo.

La artista reveló que Laura Leguizamón, acusada de asesinar a su pareja y a sus dos hijos, había presenciado una de sus funciones en Mar del Plata y hasta publicó en redes un comentario elogioso sobre su actuación.

La revelación llegó cuando Moria vio su nombre en un posteo de la acusada, quien destacaba su dicción y energía sobre el escenario. Con una mezcla de sorpresa e inquietud, la diva compartió su reacción en la red social X: "Me impresionó mi fama cuando vi y escuché mi nombre en el posteo de la mujer asesina de Villa Crespo... ¿Quién iba a imaginar que mi nombre estaría en su teléfono? ¿Y si tenía un brote a la salida del teatro? #Miedo", escribió.

Su descargo no pasó desapercibido y generó una ola de respuestas, muchas de ellas críticas. Algunos usuarios consideraron el mensaje desafortunado por el tono que utilizó para referirse a una tragedia que aún conmueve a la sociedad. “Murieron dos chicos. Hay una familia destruida. ¿Y vos hablás de tu fama?”, fue uno de los comentarios más compartidos. Otros la tildaron de “desubicada”, “egocéntrica” y “grasa”.

Más allá del repudio, también hubo quienes salieron a defenderla, argumentando que su reacción fue humana y honesta ante una situación tan desconcertante. La publicación, sin embargo, abrió un debate sobre los límites del humor, la sensibilidad frente al dolor ajeno y la exposición pública en tiempos de redes sociales.

En medio del escándalo, la propia Moria no volvió a referirse al tema, pero quedó claro que su vínculo circunstancial con el caso generó un eco inesperado.

