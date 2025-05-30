¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Elecciones Lisandro Almirón Pedro Braillard Poccard
Qué hizo

La reacción de Daniela Christiansson luego del encuentro entre Maxi López y Wanda Nara

Tras la salida del exfutbolista con la mediática, la sueca optó por manifestar su opinión en las redes. Los detalles en la nota.

Por El Litoral

Viernes, 30 de mayo de 2025 a las 12:37

Daniela Christiansson, esposa de Maxi López, compartió un comunicado luego de que el exfutbolista fuera a cenar con Wanda Nara tras la audiencia de divorcio con Mauro Icardi en Milán.

El pasado 28 de mayo, el padre de Benedicto, Valentino y Constantino pasó a buscar a su exesposa por los tribunales para llevarla a cenar. Fue Yanina Latorre quien reveló esta información en SQP (América TV), al asegurar: "Wanda terminó el día cenando con Maxi López", y mostrar imágenes del ingreso de la mediática al restaurante.

De inmediato surgieron especulaciones y comentarios en redes sociales que insinuaban una reconciliación amorosa. Ante esto, la modelo sueca hizo una publicación en su cuenta de Instagram, con el fin de transmitir calma y destacar que, actualmente, la relación entre la mediática y su esposo es cordial.

"Por acá todo bien. No es un drama que mi pareja cene con la mamá de sus hijos. Es lo mejor para todos, y sobre todo para los chicos, que después de años de guerra, por fin haya paz (más aún cuando hay otra guerra en curso), y que puedan manejar las cosas con calma", expresó en sus historias.

FUENTE: minutouno.com

