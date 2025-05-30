La reacción de Daniela Christiansson luego del encuentro entre Maxi López y Wanda Nara

Daniela Christiansson, esposa de Maxi López, compartió un comunicado luego de que el exfutbolista fuera a cenar con Wanda Nara tras la audiencia de divorcio con Mauro Icardi en Milán.

El pasado 28 de mayo, el padre de Benedicto, Valentino y Constantino pasó a buscar a su exesposa por los tribunales para llevarla a cenar. Fue Yanina Latorre quien reveló esta información en SQP (América TV), al asegurar: "Wanda terminó el día cenando con Maxi López", y mostrar imágenes del ingreso de la mediática al restaurante.

De inmediato surgieron especulaciones y comentarios en redes sociales que insinuaban una reconciliación amorosa. Ante esto, la modelo sueca hizo una publicación en su cuenta de Instagram, con el fin de transmitir calma y destacar que, actualmente, la relación entre la mediática y su esposo es cordial.

"Por acá todo bien. No es un drama que mi pareja cene con la mamá de sus hijos. Es lo mejor para todos, y sobre todo para los chicos, que después de años de guerra, por fin haya paz (más aún cuando hay otra guerra en curso), y que puedan manejar las cosas con calma", expresó en sus historias.

FUENTE: minutouno.com