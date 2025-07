Zoe de Gran Hermano discriminó a una influencer por ser mamá a los 16 años

Zoe Bogach, conocida por su participación en Gran Hermano 2023 y por la controversia que suelen generar sus publicaciones en redes sociales, vuelve a estar en el ojo de la tormenta. En esta ocasión, la tiktoker fue blanco de críticas por una actitud discriminatoria hacia otra influencer, quien compartió en un casting abierto para la próxima edición de Gran Hermano que fue madre a una edad temprana.

El incidente comenzó cuando Zoe, al ver el testimonio de la aspirante a jugadora, manifestó su asombro y confusión al intentar calcular la edad en que la joven se convirtió en madre. “¿Tiene una nena de 9 años y tiene 25 años? ¿A qué edad la tuvo?”, se preguntó sorprendida Zoe, mientras solicitaba la ayuda de sus seguidores para resolver la ecuación.

La situación se volvió más llamativa cuando la mediática continuó con sus cálculos. “Dale, no entiendo la cuenta”, comentó, mientras gesticulaba con los dedos. Tras varios intentos fallidos, recurrió a la calculadora para determinar que la otra influencer había sido mamá a los 16 años. Fue en ese preciso instante cuando Zoe Bogach emitió una opinión despectiva hacia la aspirante al reality. “¡Ay Dios! Qué villereada tener un hijo a esa edad. Perdón, eh, pero qué horror", lanzó, sin filtro.

Para concluir su controversial opinión, Zoe reiteró su desagrado y asombro. “Qué asco, no te quiero escuchar. No puedo creer que tuvo una hija a los 16 años”, remarcó.

La reacción de redes: críticas por discriminación e inhabilidad matemática

Inmediatamente después de sus declaraciones, las redes sociales estallaron en críticas contra Zoe Bogach. Los usuarios la cuestionaron no solo por el contenido discriminatorio de sus palabras hacia la otra influencer, sino también por la evidente dificultad que demostró para realizar una simple operación matemática.

Entre los mensajes que recibió, se destacaron comentarios como: “Y seguramente sabes sumar y restar, que la hueca de Zoe no. Hay cosas que el dinero no puede comprar, y una de ellas es la inteligencia”; “Y demuestra que no sabe sumar y es una persona horrible como sospechábamos”; y “Tres horas estuvo para hacer una cuenta, ni yo que tengo matemática previa del 2006″.

