RAMONA SILVIA CARRIL

Q.E.P.D.

La Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas N° 5 de esta ciudad de Corrientes, a cargo de la Dra. Patricia Mariela Armendía, y todo el personal de la Unión Fiscal, participan con profundo pesar el fallecimiento de la señora madre del querido compañero, Secretario el Dr. Juan Carlos Rojas, y acompañan a él y a su familia en este doloroso momento. Deseando para la Sra. Ramona Silvia Carril, oraciones para su eterno descanso y que brille para ella, la luz que no tiene fin.