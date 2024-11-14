¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

aeropuerto de Corrientes Fiesta Nacional del Dorado Ricardo Colombi
aeropuerto de Corrientes Fiesta Nacional del Dorado Ricardo Colombi
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Funebres

RAMONA SILVIA CARRIL

Por El Litoral

Jueves, 14 de noviembre de 2024 a las 00:00

RAMONA SILVIA CARRIL

Q.E.P.D.

La Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas N° 5 de esta ciudad de Corrientes, a cargo de la Dra. Patricia Mariela Armendía, y todo el personal de la Unión Fiscal, participan con profundo pesar el fallecimiento de la señora madre del querido compañero, Secretario el Dr. Juan Carlos Rojas, y acompañan a él y a su familia en este doloroso momento. Deseando para la Sra. Ramona Silvia Carril, oraciones para su eterno descanso y que brille para ella, la luz que no tiene fin.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD