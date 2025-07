Wanda Nara opinó al ver el video íntimo de Mauro Icardi que divulgó Natasha Rey

Wanda Nara pasó luego de mucho tiempo una semana mediática “tranquila” y en donde no fue el centro de atención de los medios. A diferencia de cómo sí ocurrió con Mauro Icardi y la China Suárez, el único sobresalto que tuvo fue su encuentro con L-Gante.

Sin embargo, la mediática cayó en la polémica del video íntimo de Icardi que tuvo difusión por parte de Natasha Rey, la mujer uruguaya apuntada como amante del futbolista. Ayer trascendió que Icardi tenía en mente denunciar a la mamá de sus hijas por extorsión.

“Obviamente van a ir contra esta mujer, Natasha Rey, porque lo que dicen que este video fue enviado por Icardi a Wanda, y que se llama ‘por...-extorsión’-. Pero la particularidad de esto, es que no se va a hacer la denuncia solamente en Argentina, sino que también en Italia”, contó Ángeles Balbiani en Puro Show.

Y por si faltaba algo, la palabra de .Wanda no tardó en aparecer. Fue en LAM justamente que Ángel de Brito reveló la charla que tuvo con la empresaria, negándo ser ella la que le pasó el video a Nastasha, algo que hoy es una hipótesis principal que mantiene Mauro.

WANDA NARA ASEGURA NO TENER NADA QUE VER EN EL VIDEO DE ICARDI

"Laura Ubfal habló con Wanda. ¿Qué dice Wanda? 'Estoy muy tranquila porque yo no filtré nada y él no me mandó ese video nunca'. 'Yo también le voy a hacer juicio al que diga lo contrario porque es grave'", expuso el conductor de América TV .

Extrañamente, Wanda se “compadeció” de Icardi, por el momento que está viviendo, ya que a ella le ocurrió algo similar. Sin embargo, al menos en este escándalo, ella sostiene que no tiene nada que ver en lo ocurrido.

“'Yo ya viví algo así, como lo del video que filtraron de Mauro y no se lo deseo a nadie'", reveló Nara. De modo tal, está claro que la empresaria no quiere quedar pegada en este conflicto que creció mucho en los últimos días y expuso de la peor manera a Icardi.

Fuente: Paparazzi.