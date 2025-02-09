¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

calor en Corrientes Lisandro Almirón Gustavo Valdés
calor en Corrientes Lisandro Almirón Gustavo Valdés
JUAN JOSE FERNANDEZ AFFUR

Por El Litoral

Domingo, 09 de febrero de 2025 a las 00:00

JUAN JOSE FERNANDEZ AFFUR

(PEPE)

Q.E.P.D.

Falleció el 08/02/2025. Tus primas Ñeñe y flia., Loty y flia., Celeste y flia., participan con gran dolor su partida. Recordando el gran amor que siempre nos diste, tu preocupación por nosotros y por la gente. Nos dejaste un hermoso recuerdo. Rogamos una oración por tu eterno descanso y fortaleza para tu flia.

JOSÉ “PEPE” FERNANDEZ AFFUR

Q.E.P.D.

Falleció el día 08/02/2025. El señor Gobernador de la Provincia, Dr. Gustavo Adolfo Valdes y Sra. participan con profundo dolor el fallecimiento del Legislador Provincial (M/C) Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Sus restos serán inhumados en la ciudad de Mercedes. c/302

JUAN JOSE “PEPE” FERNANDEZ AFFUR

Q.E.P.D.

Falleció el 08/02/2025. Los Secretarios Privados del Señor Gobernador, Cont. Juan Manuel Villone, Da. Florencia Cazarre, Esc. Cinthia Chamorro, Da. Pamela Nonino y D. Valentín Romero, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento. c/302

JOSÉ “PEPE” FERNÁNDEZ AFFUR

Q.E.P.D.

Falleció el día 08/02/2025. El Dr. Gustavo Adolfo Valdes y su esposa Esc. Cristina Garro participan con profundo pesar su fallecimiento, elevan una oración en su memoria y acompañan a sus familiares en tan doloroso momento. c/302

JUAN JOSE FERNANDEZ AFFUR

Q.E.P.D.

Falleció el 08/02/2025. El Vice Gobernador de la provincia, Dr. Pedro Braillard Poccard, participa de su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

JUAN JOSE FERNANDEZ AFFUR

(PEPE)

Q.E.P.D.

Falleció el 08/02/2025. El Señor Intendente Municipal de la Ciudad de Corrientes, Dr. Eduardo Tassano, participa con profundo pesar de su fallecimiento y acompaña a su familia en tan doloroso momento, elevando oración por su eterno descanso junto al altísimo. c/309

JUAN JOSE FERNANDEZ AFFUR

Q.E.P.D.

Falleció el 08/02/2025. El Ministro Secretario General de la Gobernación Dr. Carlos José Vignolo participa con pesar su fallecimiento; acompaña a sus familiares en este difícil momento y ruega una oración en su memoria. c/301

JUAN JOSE FERNANDEZ AFFUR

Q.E.P.D.

Falleció el 08/02/2025. El Sr. Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Dr. Pedro Gerardo Cassani, participa con pesar el fallecimiento del ex Diputado provincial y correligionario, quien ocupara diversos cargos en la actividad política, social y privada. Elevando una oración por su eterno descanso. c/307

JUAN JOSE FERNANDEZ AFFUR

Q.E.P.D.

Falleció el 08/02/2025. Perucho Cassani participa con profundo pesar el fallecimiento de su gran amigo, leal, de valores y siempre presente. Acompañando a su familia, rogando por el descanso de su alma. c/304

JUAN JOSE FERNANDEZ AFFUR

Q.E.P.D.

Falleció el 08/02/2025. El Sr. Presidente de Eli - Encuentro Liberal, Dr. Pedro Gerardo Cassani, participa con pesar el fallecimiento de quien fuera co-fundador del partido, militante entusiasta y leal dirigente. Rogando por el descanso de su alma y resignación. c/306

JUAN JOSE FERNANDEZ AFFUR

Q.E.P.D.

Falleció el 08/02/2025. El personal de la Honorable Cámara de Diputados participa con profundo pesar el fallecimiento de su compañero y amigo. Rogando una oración por el eterno descanso de su alma. c/305

JUAN JOSE FERNANDEZ AFFUR

Q.E.P.D.

Falleció el 08/02/2025. El Dr. Yamil Machado ex Senador Provincial participa con dolor su fallecimiento y acompaña a los familiares en esta instancia difícil que transitan. Ruega una oración a su memoria.

JUAN JOSE FERNANDEZ AFFUR

Q.E.P.D.

Falleció el 08/02/2025. LIC. Alberto J. Mazzoni y familia participan con profundo dolor el fallecimiento acompañando a su familia en tan irreparable perdida y elevan una plegaria por su eterno descanso.

JUAN JOSE FERNANDEZ AFFUR

(PEPE)

Q.E.P.D.

Falleció el 08/02/2025. Graciela Borre y Marta Riera participan con pesar su fallecimiento; acompañan a su familia en tan doloroso momento y ruegan una oración por su eterno descanso. c/303

JUAN JOSE FERNANDEZ AFFUR

(PEPE)

Q.E.P.D.

Falleció el 08/02/2025. Juan Alejandro Castro y familia, participan su fallecimiento con profundo pesar, rogando por su eterno descanso.

JUAN JOSE FERNANDEZ AFFUR

(PEPE)

Q.E.P.D.

Falleció el 08/02/2025. Cr. Miguel Zaracho y su Estudio contable, participan su fallecimiento acompañando a su familia en tan doloroso momento.

JUAN JOSE FERNANDEZ AFFUR

(PEPE)

Q.E.P.D.

Falleció el 08/02/2025. APICC, participa de su fallecimiento, todo el consejo directivo y amigos de la institución acompañando a sus familiares en tan triste momento.

JUAN JOSE FERNANDEZ AFFUR

(PEPE)

Q.E.P.D.

Falleció el 08/02/25. La Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Corrientes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a si familia en este triste momento.

JOSÉ FERNÁNDEZ AFFUR

Q.E.P.D.

Falleció el 08/02/2025. El Dr. José Antonio Romero Feris y su esposa Marly Brisco despiden con profundo pesar al amigo y dirigente. Elevan una oración por su eterno descanso y lo recuerdan con amor.

JOSÉ FERNÁNDEZ AFFUR

Q.E.P.D.

Falleció el 08/02/2025. El Miguel Gaviña Naón, secretario general del Partido Demócrata Progresista, junto a todos los dirigentes y afiliados de esta histórica fuerza, participan con pesar del fallecimiento del exdiputado provincial, político y amigo. Elevan una oración en su memoria y ruegan que su empeño y dedicación sean siempre recordados.

