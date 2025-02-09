†

JUAN JOSE FERNANDEZ AFFUR

(PEPE)

Q.E.P.D.

Falleció el 08/02/2025. Tus primas Ñeñe y flia., Loty y flia., Celeste y flia., participan con gran dolor su partida. Recordando el gran amor que siempre nos diste, tu preocupación por nosotros y por la gente. Nos dejaste un hermoso recuerdo. Rogamos una oración por tu eterno descanso y fortaleza para tu flia.

†

JOSÉ “PEPE” FERNANDEZ AFFUR

Q.E.P.D.

Falleció el día 08/02/2025. El señor Gobernador de la Provincia, Dr. Gustavo Adolfo Valdes y Sra. participan con profundo dolor el fallecimiento del Legislador Provincial (M/C) Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Sus restos serán inhumados en la ciudad de Mercedes. c/302

†

JUAN JOSE “PEPE” FERNANDEZ AFFUR

Q.E.P.D.

Falleció el 08/02/2025. Los Secretarios Privados del Señor Gobernador, Cont. Juan Manuel Villone, Da. Florencia Cazarre, Esc. Cinthia Chamorro, Da. Pamela Nonino y D. Valentín Romero, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento. c/302

†

JOSÉ “PEPE” FERNÁNDEZ AFFUR

Q.E.P.D.

Falleció el día 08/02/2025. El Dr. Gustavo Adolfo Valdes y su esposa Esc. Cristina Garro participan con profundo pesar su fallecimiento, elevan una oración en su memoria y acompañan a sus familiares en tan doloroso momento. c/302

†

JUAN JOSE FERNANDEZ AFFUR

Q.E.P.D.

Falleció el 08/02/2025. El Vice Gobernador de la provincia, Dr. Pedro Braillard Poccard, participa de su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

†

JUAN JOSE FERNANDEZ AFFUR

(PEPE)

Q.E.P.D.

Falleció el 08/02/2025. El Señor Intendente Municipal de la Ciudad de Corrientes, Dr. Eduardo Tassano, participa con profundo pesar de su fallecimiento y acompaña a su familia en tan doloroso momento, elevando oración por su eterno descanso junto al altísimo. c/309

†

JUAN JOSE FERNANDEZ AFFUR

Q.E.P.D.

Falleció el 08/02/2025. El Ministro Secretario General de la Gobernación Dr. Carlos José Vignolo participa con pesar su fallecimiento; acompaña a sus familiares en este difícil momento y ruega una oración en su memoria. c/301

†

JUAN JOSE FERNANDEZ AFFUR

Q.E.P.D.

Falleció el 08/02/2025. El Sr. Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Dr. Pedro Gerardo Cassani, participa con pesar el fallecimiento del ex Diputado provincial y correligionario, quien ocupara diversos cargos en la actividad política, social y privada. Elevando una oración por su eterno descanso. c/307

†

JUAN JOSE FERNANDEZ AFFUR

Q.E.P.D.

Falleció el 08/02/2025. Perucho Cassani participa con profundo pesar el fallecimiento de su gran amigo, leal, de valores y siempre presente. Acompañando a su familia, rogando por el descanso de su alma. c/304

†

JUAN JOSE FERNANDEZ AFFUR

Q.E.P.D.

Falleció el 08/02/2025. El Sr. Presidente de Eli - Encuentro Liberal, Dr. Pedro Gerardo Cassani, participa con pesar el fallecimiento de quien fuera co-fundador del partido, militante entusiasta y leal dirigente. Rogando por el descanso de su alma y resignación. c/306

†

JUAN JOSE FERNANDEZ AFFUR

Q.E.P.D.

Falleció el 08/02/2025. El personal de la Honorable Cámara de Diputados participa con profundo pesar el fallecimiento de su compañero y amigo. Rogando una oración por el eterno descanso de su alma. c/305

†

JUAN JOSE FERNANDEZ AFFUR

Q.E.P.D.

Falleció el 08/02/2025. El Dr. Yamil Machado ex Senador Provincial participa con dolor su fallecimiento y acompaña a los familiares en esta instancia difícil que transitan. Ruega una oración a su memoria.

†

JUAN JOSE FERNANDEZ AFFUR

Q.E.P.D.

Falleció el 08/02/2025. LIC. Alberto J. Mazzoni y familia participan con profundo dolor el fallecimiento acompañando a su familia en tan irreparable perdida y elevan una plegaria por su eterno descanso.

†

JUAN JOSE FERNANDEZ AFFUR

(PEPE)

Q.E.P.D.

Falleció el 08/02/2025. Graciela Borre y Marta Riera participan con pesar su fallecimiento; acompañan a su familia en tan doloroso momento y ruegan una oración por su eterno descanso. c/303

†

JUAN JOSE FERNANDEZ AFFUR

(PEPE)

Q.E.P.D.

Falleció el 08/02/2025. Juan Alejandro Castro y familia, participan su fallecimiento con profundo pesar, rogando por su eterno descanso.

†

JUAN JOSE FERNANDEZ AFFUR

(PEPE)

Q.E.P.D.

Falleció el 08/02/2025. Cr. Miguel Zaracho y su Estudio contable, participan su fallecimiento acompañando a su familia en tan doloroso momento.

†

JUAN JOSE FERNANDEZ AFFUR

(PEPE)

Q.E.P.D.

Falleció el 08/02/2025. APICC, participa de su fallecimiento, todo el consejo directivo y amigos de la institución acompañando a sus familiares en tan triste momento.

†

JUAN JOSE FERNANDEZ AFFUR

(PEPE)

Q.E.P.D.

Falleció el 08/02/25. La Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Corrientes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a si familia en este triste momento.

†

JOSÉ FERNÁNDEZ AFFUR

Q.E.P.D.

Falleció el 08/02/2025. El Dr. José Antonio Romero Feris y su esposa Marly Brisco despiden con profundo pesar al amigo y dirigente. Elevan una oración por su eterno descanso y lo recuerdan con amor.

†

JOSÉ FERNÁNDEZ AFFUR

Q.E.P.D.

Falleció el 08/02/2025. El Miguel Gaviña Naón, secretario general del Partido Demócrata Progresista, junto a todos los dirigentes y afiliados de esta histórica fuerza, participan con pesar del fallecimiento del exdiputado provincial, político y amigo. Elevan una oración en su memoria y ruegan que su empeño y dedicación sean siempre recordados.