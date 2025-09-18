Goya: revocan arresto domiciliario y ordenan traslado al penal a un hombre condenado

El juez de Juicio Unipersonal de Goya, ordenó la revocación del arresto domiciliario y la detención inmediata de Renzo Ruiz Díaz, en el marco de una causa por privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia contra su hija, en contexto de violencia de género.

La decisión del doctor Ricardo Diego Carbajal fue tomada tras una audiencia solicitada por el Ministerio Público Fiscal, representado por el doctor Francisco Arrúe, y se enmarca en el expediente correspondiente a la sentencia N.º 50 del 26 de junio de 2025.

Sobre el condenado:

Ruiz Díaz, quien fue declarado reincidente y autor material penalmente responsable, quedó alojado en una dependencia del Servicio Penitenciario Provincial, a la espera de que la sentencia quede firme.

Actualmente, se encuentra pendiente la resolución de un recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes.

La medida fue adoptada en base a criterios procesales y a la gravedad del delito por el cual fue condenado.