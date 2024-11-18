La ANSES informó que mantendrá la pensión vitalicia de Carlos Menem

Mariano de los Heros, titular de la ANSES, explicó por qué a diferencia de la decisión adoptada con Cristina Kirchner el Gobierno no revocará la jubilación de privilegio que recibe Isabel Perón y la pensión vitalicia que cobra la esposa del fallecido ex presidente Carlos Menem.

Menem se encontraba en una situación jurídica similar a la de CFK en el momento de su muerte. El riojano y dos veces presidente fue condenado a cuatro años de prisión por peculado por la Cámara de Casación Penal -la misma que dictó recientemente el fallo en el caso Vialidad- y la causa había quedado en análisis de la Corte Suprema, que había aceptado intervenir.

Sin embargo, el Gobierno entiende que las situaciones penales de los dos ex jefes de Estado no son comparables. “Las acciones penales se extinguen con la muerte del imputado, en este caso el señor Carlos Menem falleció como senador y no habiendo concluido todas las causas penales”, argumentó de los Heros en Radio Mitre.

Además de cobrar una jubilación de privilegio por su paso por la Presidencia y la Vicepresidencia, Cristina Kirchner percibía la pensión de Néstor Kirchner, titular del Poder Ejecutivo entre 2003 y 2007. El gobierno de Milei decidió suspender ambos beneficios. “Acá tenemos a una presidente y una viuda de un presidente que, como beneficiaria de ambas asignaciones, está condenada con sentencia definitiva y no por cualquier delito, sino por delitos contra la administración pública en beneficio propio”, dijo De los Heros para justificar la decisión adoptada.

El titular de la Anses explicó que no están analizando revocar el haber de Isbel Perón. “Cada situación tiene que analizarse con el régimen jurídico vigente en el momento del otorgamiento”, razonó.