Piñas entre libertarios en el Congreso

La agencia Noticias Argentinas y luego un abanico de medios metropolitanos, informaron este miércoles que los diputados nacionales Oscar Zago y Lisandro Almirón se empujaron y pegaron durante el final de la sesión de la Cámara de Diputados.

En un costado del recinto, los legisladores por la Ciudad de Buenos Aires y por la provincia de Corrientes se trenzaron en una pelea.

"Lo que pasó hoy no lo vi nunca", aseguró el presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

La periodista Coti Viñas reflejó el momento de la pelea con un video publicado en su cuenta de la red social X.

Una cuenta pendiente dentro del bloque libertario sumió al oficialismo en la anarquía. Hubo insultos, piñas y una diputada la arrojó a otra un vaso de agua.

El kirchnerismo quiso ratificar a Marcela Pagano como presidenta de la Comisión de Juicio Político, lo que desató un escándalo al final de la sesión en la que, solo unos minutos antes, todo el arco político había mostrado madurez al votar por unanimidad la emergencia en Bahía Blanca.

Con el quorum justo, el bloque de Unión por la Patria sembró el caos. Su intención era motorizar su proyecto de juicio político contra Javier Milei por el escándalo cripto. Para ello, necesitaba que la comisión encargada de su despacho tuviera autoridades. Si bien el oficialismo primero apoyó a Pagano, el año pasado, para que quedara al frente de la Comisión, los roces y desconfianzas mutuas entre la periodista y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, la quitaron el respaldo de su bloque para desempeñar ese rol. Ella nunca cedió y la tensión se apoderó del bloque. Por este mismo episodio, Oscar Zago terminó eyectado como jefe de bloque.

Esta situación resurgió esta tarde. La diputada Victoria Tolosa Paz pidió una moción de orden para quitarle las facultadas delegadas al Presidente y se encontró con la sorpresa de que contaba con la presencia en el recinto de las libertarias Rocío Bonacci, Pagano y el exoficialista Zago. El quorum estaba justo. Estaban sentados con la mira puesta en la ratificación de su lugar en Juicio Político, que vendría después.

Las legisladoras del bloque oficialista fueron inmediatamente increpadas por Lilia Lemoine, una de las principales fuerzas de choque de Milei, quien las filmaba y objetaba su presencia. “Están dando quorum”, les reprochaba. Pagano no se quedó callada: le contestó con un “fuck you” y le dijo “forra”. Bonacci, por su parte, culminó la escena tirándole a Lemoine un vaso de agua.



En paralelo, el libertario Lisandro Almirón lo fue a increpar a Zago. La bronca venía de antes: todo su bloque había apoyado la creación de la comisión investigadora. Luego cuando se estaba por votar la “normalización” del funcionamiento de la Comisión de Juicio Político con Pagano como titular, Zago y Almirón se trenzaron físicamente. Almirón responde a Menem quien no quiere a Pagano en esa comisión.



(Con información de Noticias Argentinas y La Nación)